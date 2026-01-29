Η νίκη επί της Σλάβια φέρνει 2.100.000 ευρώ, ενώ οι πρωταθλητές Κύπρου κατέλαβαν την 26η θέση και θα καρπωθούν ένδεκα πακέτα των 275.000 ευρώ (3.025.000 ευρώ)

Μέσα σε ατμόσφαιρα υπερηφάνειας στο Στάδιο Άλφαμεγα, η Πάφος FC είπε το «αντίο» στο Τσάμπιονς Λιγκ, ολοκληρώνοντας ένα ευρωπαϊκό ταξίδι που θα μνημονεύεται για χρόνια. Η συγκινητική προσπάθεια και η μεγάλη νίκη με 4-1 απέναντι στη Σλάβια Πράγας μπορεί να μην άνοιξε τον δρόμο της πρόκρισης στα πλέι οφ των «16» για δύο μόλις γκολ στον συντελεστή τερμάτων, όμως έβαλε τη σφραγίδα σε μια πορεία ονειρική, γεμάτη μεγάλες βραδιές, ιστορικές στιγμές και ανταγωνιστικές εμφανίσεις απέναντι σε ομάδες της ευρωπαϊκής ελίτ.