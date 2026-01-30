Στα 38 του χρόνια, ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της αντοχής και της διάρκειας στον παγκόσμιο αθλητισμό, εξασφαλίζοντας ακόμη μία ιστορική πρόκριση στον τελικό του Australian Open.

Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος τον Μάιο θα συμπληρώσει το 39ο έτος της ηλικίας του, προκρίθηκε για 11η φορά στον τελικό της διοργάνωσης της Μελβούρνης, επικρατώντας στον ημιτελικό του κατόχου του τίτλου, Γιάνικ Σίνερ, με 3-2 σετ, σε έναν αγώνα υψηλής έντασης και διάρκειας.

Μάλιστα, ο Νόλε επέστρεψε από 1-2 στα σετ, κερδίζοντας με 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 έπειτα από 4 ώρες και 9 λεπτά αγώνα.

Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος νωρίτερα, σε ένα επικό ματς 5,5 ωρών, απέκλεισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ επίσης με 3-2 σετ (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-6), έχοντας γλιτώσει από τρία match point.

