Στο κυπριακό πρωτάθλημα, οι ορισμοί διαιτητών δεν αποτελούν τυπική διαδικασία. Κάθε σφύριγμα «γράφει» και μια γραμμή στην εσωτερική ιεραρχία.

Με τη συμπλήρωση 20 αγωνιστικών και 140 αγώνων στην Α’ Κατηγορία, η κατανομή των αναθέσεων από την Επιτροπή Διαιτησίας και τον Αντόνιο Νταμάτο αποτυπώνει με σαφήνεια ποιοι θεωρούνται πρώτης γραμμής και ποιοι παραμένουν σε δεύτερο ρόλο. Κυρίως, όμως, δείχνει ποιοι κρίθηκαν κατάλληλοι για τα ντέρμπι που καθορίζουν βαθμολογία, εντυπώσεις και κλίμα.

