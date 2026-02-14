Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη χθες βράδυ σε φιλανθρωπικό δείπνο που οργάνωσε η Πάφος FC στο ξενοδοχείο Elysium στην Κάτω Πάφο για την επίσημη παρουσίαση του φιλανθρωπικού φορέα Blue Light Foundation που θα λειτουργεί στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης και προσφοράς της ομάδας.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία της ομάδας που αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Πρόκειται για μια δράση που μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους για την ομάδα μας, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη δημιουργία του Blue Light Foundation, η Πάφος FC, η αγαπημένη μας ομάδα, που μαζί με άλλα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, αθλητές και αθλήτριές μας, μάς κάνουν περήφανους στο εξωτερικό, επιβεβαιώνει όσους πιστεύουν ότι ο αθλητισμός είναι φορέας προσφοράς, ανθρωπισμού και ενσυναίσθησης, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Συνεχάρη τους ανθρώπους της Πάφος FC για την πρωτοβουλία αυτή, κάνοντας λόγο για διαχρονικές πράξεις του συλλόγου που αποδεικνύουν ότι βρίσκεται δίπλα στην τοπική κοινωνία και ειδικά σε όσους έχουν ανάγκη.

Η Πάφος FC, θεσμοθετεί αυτή την προσφορά μέσα από το ίδρυμα Blue Light, το οποίο θα λειτουργεί ως ο επίσημος φορέας και ο θεσμικός οργανισμός φιλανθρωπικής και κοινωνικής δράσης του συλλόγου, τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι η Πολιτεία έχει υποχρέωση να στηρίζει όσους έχουν ανάγκη και παρόμοιες δράσεις με αυτήν του Blue Light Foundation δεν σημαίνει ότι σταματούν τις υποχρεώσεις του επίσημου κράτους.

Ωστόσο, πρωτοβουλίες, όπως το Blue Light Foundation, στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα στην κοινωνία ότι η ανθρωπιά είναι γνώρισμα του λαού μας και σε κάθε ευκαιρία παραδίδει μαθήματα προσφοράς, κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Στη φιλανθρωπική εκδήλωση, στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, του οικονομικού κόσμου της επαρχίας και φορέων και οργανώσεων, απηύθυναν χαιρετισμούς ο πρόεδρος της Πάφος FC, Roman Dubov και ο Γενικός Διευθυντής της, Χάρης Θεοχάρους.