Παραλίγο τραγωδία στο Λονδίνο με οπαδούς της Μάντσεστερ Σίτι.

Ορισμένοι φίλοι της ομάδας μετέβαιναν από το Μάντσεστερ στο Λονδίνο οδικώς για το μεγάλο παιχνίδι του τελικού του Carabao Cup απέναντι στην Άρσεναλ, όταν σε αυτοκινητόδρομο του Λονδίνου το πούλμαν στο οποίο επέβαιναν έκανε έναν περίεργο θόρυβο και μέσα σε δευτερόλεπτα μετά από μια μικρή έκρηξη τυλίχθηκε στις φλόγες!

Dramatic footage of a Manchester City fan coach engulfed in flames on the M6 Toll near junction 3, en route to the Carabao Cup final against Arsenal at Wembley Stadium.



No injuries occurred; affected fans were safely transferred to a replacement coach, with traffic disruptions… pic.twitter.com/A1RzUfsf2L March 22, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή. Οι επιβάτες και ο οδηγός εγκατέλειψαν έγκαιρα το πούλμαν, χωρίς να έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Παρά τη πολύ μεγάλη έκταση που φαίνεται και στα βίντεο ότι πήρε η φωτιά, ευτυχώς, δεν υπήρχαν τραυματισμοί!

🚨💣 Shocking scenes on the M6: one of Manchester City’s coaches has caught fire on the way to Wembley. 😳



Hope everyone is okay. 🙏 pic.twitter.com/xlrG6JqKqI — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 22, 2026

Αμέσως, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε προσωρινό κλείσιμο του δρόμου, προκαλώντας εκτεταμένες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πούλμαν επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους προς το Wembley με άλλα διαθέσιμα οχήματα.

