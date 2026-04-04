Η Ομόνοια μπαίνει σε ακόμη ένα κομβικό παιχνίδι με ξεκάθαρο στόχο να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της και να συνεχίσει την πορεία τίτλου. Απέναντι στην Πάφος FC στο ΓΣΠ, την οποία νίκησε και στις δύο αναμετρήσεις της α’ φάσης, οι πράσινοι θέλουν να τριτώσουν το καλό και να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στα πλέι οφ, μετά την ισοπαλία με τον Άρη εκτός έδρας.

Στο ΓΣΠ, δοκιμάζεται απόψε η αντοχή της Πάφος FC και, μαζί, το εύρος των στόχων της. Απέναντι στην πρωτοπόρο Ομόνοια, η αποστολή είναι σαφής: νίκη για να μειωθεί η διαφορά στους επτά βαθμούς και να παραμείνει ενεργή στη μάχη της κορυφής. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, μεταφέρει αυτομάτως το βάρος στη διεκδίκηση των θέσεων που οδηγούν στην Ευρώπη (2η ή 3η).

