Η BMW παρουσιάζει τη νέα iX3, το πρώτο μοντέλο παραγωγής της επαναστατικής πλατφόρμας Neue Klasse και, πρακτικά, το σημείο μηδέν για την επόμενη εποχή της μάρκας. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) που συνδυάζει σωρεία καινοτομιών όπως την έκτη γενιά BMW eDrive, νέο BMW Panoramic iDrive και πολλά άλλα. Η νέα BMW iX3 δεν είναι απλώς ο αντικαταστάτης ενός επιτυχημένου EV. Είναι ένα πραγματικό δείγμα γραφής της Neue Klasse που τώρα προσφέρει ταχύτερη φόρτιση, μεγαλύτερη αυτονομία, έξυπνη αρχιτεκτονική, premium ψηφιακή διεπαφή και ουσιαστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Για τον Όμιλο της BMW η νέα BMW iX3 αποτελεί ορόσημο στη διαδικασία μετασχηματισμού της εταιρείας αφού προσφέρει μια πρώτη εμπειρία των πιο σύγχρονων εξελίξεων στην ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία. «Η Neue Klasse είναι το μεγαλύτερο project μας με προσανατολισμό στο μέλλον και σηματοδοτεί ένα τεράστιο άλμα προόδου σε τεχνολογίες, οδηγική εμπειρία και σχεδιασμό», δηλώνει ο Oliver Zipse, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG.

Η BMW iX3 50 xDrive διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν σε κάθε άξονα) με συνολική ισχύ 470 ίππων και 645 Nm ροπής. Το 0–100 km/h φθάνουν σε μόλις 4,9’’ ενώ η τελική βρίσκεται στα 210 km/h. Η νέα μπαταρία υψηλής τάσης, ωφέλιμου ενεργειακού περιεχομένου 108,7 kWh, υποστηρίζει αυτονομία έως 800 km (WLTP). Η τεχνολογία 800V επιτρέπει φόρτιση έως 400 kW DC: προσθήκη έως 372 km σε 10’ και γέμισμα 10–80% σε 21’. Διατίθεται επίσης AC φόρτιση έως 22 kW. Για πρώτη φορά, η iX3 υποστηρίζει εκτενώς αμφίδρομη φόρτιση (V2L/V2H/V2G), καθιστώντας το αυτοκίνητο ενεργό «κόμβο» ενέργειας στο σπίτι ή το δίκτυο.

Μια νέα αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού ενσωματώνει τέσσερις προηγμένες μονάδες ελέγχου με περισσότερες από 20 φορές μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής τεχνολογίας «Heart of Joy» για το σύστημα μετάδοσης και τη διαχείριση της δυναμικής οδήγησης μέσω του λογισμικού BMW Dynamic Performance Control. Κάτι που προσφέρει στους πελάτες ένα απαράμιλλο επίπεδο δυναμικής συμπεριφοράς, ακρίβειας και αποδοτικότητας.

Η iX3 είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής με BMW Panoramic iDrive πάνω στο νέο BMW Operating System X. Το Panoramic Vision προβάλλει πληροφορίες κατά πλάτος του ανεμοθώρακα, πλαισιωμένο από 3D Head-Up Display και μια 17,9’’ κεντρική οθόνη (3.340×1.440) με κλίση προς τον οδηγό και QuickSelect. Το αναβαθμισμένο BMW Intelligent Personal Assistant αποκτά δύο νέες φωνές και μελλοντική ενσωμάτωση LLM για πιο φυσικές εντολές. Συνδεσιμότητα: Digital Key Plus (Apple/Samsung/Google), ευρύ App Store με ψυχαγωγία/παιχνίδια/βίντεο και OTA ενημερώσεις με αυξημένη συχνότητα.

Στη νέα σχεδιαστική γλώσσα των BMW X ξεχωρίζουν οι κάθετες μονάδες LED μπροστά, φωτιζόμενη μάσκα «νεφρών» Iconic Glow και οι καθαρές επιφάνειες με τον αεροδυναμικό συντελεστή στα 0,24 Cd. Όσον αφορά τις διαστάσεις, το μήκος φθάνει τώρα τα 4.782, το πλάτος στα1.895 και το ύψος στα1.635 mm. Αντίθετα το μεταξόνιο πλησιάζει σχεδόν τα τρία μέτρα (2.897 mm) κάτι που υπόσχεται άπλετους χώρους για οδηγό, επιβάτες και αποσκευές. Συγκεκριμένα, ο χώρος αποσκευών φθάνει τα 520 λίτρα ενώ με τα καθίσματα αναδιπλωμένα, ο χώρος εκτοξεύεται στα 1.750 λίτρα. Κυριαρχούν οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και η προαιρετική πανοραμική οροφή ενώ ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επιλάξει ζάντες από 20’’ έως 22’’ ιντσών.

Η παραγωγή του μοντέλου ξεκινά το φθινόπωρο 2025 στο Debrecen για την iX3 50 xDrive ενώ θα ακολουθήσουν περισσότερες εκδόσεις.