Το Cayenne Electric παρουσιάζει το εσωτερικό του μέλλοντος της Porsche

Προηγμένη αρχιτεκτονική εσωτερικού που μεταφέρει το DNA σχεδιασμού της Porsche στο μέλλον

Porsche Digital Interaction: μια νέα αναπτυγμένη φιλοσοφία χειρισμού

Περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης από ποτέ, με νέα πακέτα υλικών και λεπτομερειών

Καινοτόμο Flow Display ως μέρος της μεγαλύτερης επιφάνειας οθόνης που τοποθετήθηκε ποτέ σε Porsche

Mood Modes για καθηλωτικές εμπειρίες οδήγησης

Με αυξημένη άνεση, ακόμα περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης και μια νέα ψηφιακή φιλοσοφία χειρισμού με τη μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης που έχει παρουσιαστεί ποτέ σε Porsche, το Cayenne Electric, που θα κάνει το ντεμπούτο του στο τέλος της χρονιάς, επαναπροσδιορίζει την εμπειρία εσωτερικού.

Στουτγάρδη.

Το Cayenne Electric μεταμορφώνει το εσωτερικό σε έναν χώρο εμπειρίας, συνδυάζοντας το σπορ DNA της Porsche με την ψηφιακή καινοτομία. Στην καρδιά του βρίσκεται το νέο Flow Display – η μεγαλύτερη οθόνη που έχει εγκατασταθεί ποτέ σε Porsche. Είναι κομψά καμπυλωμένη, άψογα ενσωματωμένη και διαισθητικά λειτουργική. Νέα στοιχεία άνεσης, όπως τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα πίσω καθίσματα, η θέρμανση επιφανειών και τα Mood Modes, ενισχύουν σημαντικά την εμπειρία οδήγησης. Ταυτόχρονα, μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων, υλικών και λεπτομερειών ανοίγει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης.

«Στόχος μας ήταν να συνδυάσουμε τα τελειότατα χαρακτηριστικά του Cayenne με τις νέες αναπτυγμένες επιφάνειες οθόνης και τις λειτουργίες της νέας “Porsche Digital Interaction” σε ένα αρμονικό σύνολο. Ένα σύνολο καινοτόμο, με όραμα και μελετημένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια», λέει ο Markus Auerbach, Διευθυντής Σχεδιασμού Εσωτερικού στη Style Porsche.

Αυξημένη άνεση για οδηγό και επιβάτες

Όλοι οι επιβάτες του Cayenne Electric απολαμβάνουν σημαντικά περισσότερο χώρο και χαρακτηριστικά άνεσης. Τα πίσω καθίσματα είναι στάνταρ ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, επιτρέποντας ευέλικτη μετάβαση από θέση άνεσης σε λειτουργία φόρτωσης. Νέα Mood Modes συνδυάζουν φως, κλιματισμό, ήχο και λειτουργίες καθισμάτων για να δημιουργούν διαφορετικές ξεχωριστές ατμόσφαιρες – είτε για χαλάρωση και συγκέντρωση, είτε για την ενίσχυση της εμπειρίας οδήγησης όταν αξιοποιούνται οι εντυπωσιακές επιδόσεις του αυτοκινήτου.

Μια πανοραμική συρόμενη γυάλινη οροφή με Variable Light Control δημιουργεί την αίσθηση ανοιχτού χώρου. Είναι η μεγαλύτερη γυάλινη ηλιοροφή που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Porsche. Το μπροστινό τμήμα ανοίγει όπως σε μια κλασική ηλιοροφή, ενώ ολόκληρη η επιφάνεια μπορεί να αλλάξει από «Clear» σε «Matte» μέσω ηλεκτρικά ελεγχόμενου υγρού κρυσταλλικού φιλμ. Δύο επιπλέον ημιδιαφανείς λειτουργίες – «Semi» και «Bold» – προσφέρουν αντίστοιχα 40% και 60% αδιαφάνεια.

Ένα ακόμη σημείο αναφοράς είναι η νέα θέρμανση επιφανειών, που θερμαίνει όχι μόνο τα καθίσματα αλλά και μεγάλες περιοχές επαφής όπως τα μπράτσα και τα πάνελ θυρών. Το αποτέλεσμα είναι μια ευχάριστη, ζεστή ατμόσφαιρα σε όλο το εσωτερικό – με μεγαλύτερη απόδοση και πιο ομοιόμορφη κατανομή από ένα συμβατικό σύστημα θερμού αέρα. Τα εκτεταμένα χαρακτηριστικά άνεσης συμπληρώνονται από προηγμένο φωτισμό περιβάλλοντος και επικοινωνίας.

Το εξατομικευμένο Cayenne – ατομικότητα σε πρωτοφανή ποικιλία

Ποτέ άλλοτε ένα Cayenne δεν ήταν τόσο εκτενώς και ατομικά διαμορφώσιμο όσο το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από 13 συνδυασμούς χρωμάτων εσωτερικού, τέσσερα πακέτα εσωτερικού και πέντε πακέτα λεπτομερειών. Αυτό δημιουργεί σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής της καμπίνας – από διακριτική και κομψή έως έντονα σπορ.

Η Porsche έχει επίσης αναπτύξει νέες επιλογές υλικών για το Cayenne Electric· εκτός από τις κλασικές δερμάτινες εκδόσεις, διατίθενται επίσης τα νέα χρώματα Magnesium Grey, Lavender και Sage Grey. Οι πελάτες που προτιμούν εσωτερικό χωρίς δέρμα μπορούν να επιλέξουν το Race-Tex με ύφασμα σε μοτίβο Pepita, φόρος τιμής σε εμβληματικά σχέδια της Porsche του παρελθόντος.

Νέα διακοσμητικά και λεπτομέρειες είναι επίσης διαθέσιμα, με διαφορετικά υλικά και επιλογές χρωμάτων για τέλεια αρμονία με το επιλεγμένο χρώμα εσωτερικού. Αντίθετες ραφές και χρωματικά εναρμονισμένες λεπτομέρειες προσθέτουν περαιτέρω ατομικότητα και αποκλειστικότητα.

Πέρα από τις πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης μέσω της Porsche Exclusive Manufaktur, οι πελάτες μπορούν να υλοποιήσουν το προσωπικό τους όραμα – ακόμη και μοναδικές δημιουργίες – μέσω του προγράμματος Sonderwunsch. Έτσι, το Cayenne Electric προσφέρει επίπεδο και εύρος εξατομίκευσης που δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά σε SUV της Porsche.

Flow Display – ψηφιακό σημείο αναφοράς στο Cayenne Electric

Η νέα φιλοσοφία απεικόνισης και χειρισμού Porsche Digital Interaction αποτελεί ορόσημο στον ψηφιακό κόσμο. Στην καρδιά της βρίσκεται το Flow Display – μια καμπυλωτή OLED οθόνη που ενσωματώνεται απρόσκοπτα στην κεντρική κονσόλα, επιτρέποντας μια μοναδική εμπειρία χειρισμού. Μαζί με τις πρόσθετες οθόνες, σχηματίζει τη μεγαλύτερη συνεχόμενη ψηφιακή επιφάνεια σε οποιαδήποτε Porsche.

Ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων με OLED τεχνολογία 14,25 ιντσών προσφέρει καθαρή προβολή του δείκτη ισχύος καθώς και πληροφορίες πλοήγησης, συστημάτων υποβοήθησης και ψυχαγωγίας. Η προαιρετική οθόνη συνοδηγού 14,9 ιντσών προσφέρει ψυχαγωγία, έλεγχο εφαρμογών και video streaming – ακόμη και κατά την οδήγηση, χωρίς να αποσπά τον οδηγό.

Για πρώτη φορά, το Cayenne Electric διατίθεται επίσης με head-up display επαυξημένης πραγματικότητας, που προβάλλει βέλη πλοήγησης και οδηγίες λωρίδας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, με αποτελεσματικό μέγεθος προβολής 87 ιντσών.

«Στόχος του επανασχεδιασμού του ψηφιακού περιεχομένου ήταν να δημιουργηθεί μια ακόμη πιο καθηλωτική και έντονη σύνδεση μεταξύ οδηγού και σπορ αυτοκινήτου», λέει ο Ivo van Hulten, Διευθυντής Driver Experience στη Style Porsche.

Διαμορφώσιμα widgets κάνουν τη λειτουργία πιο διαισθητική από ποτέ. Με τη νέα εφαρμογή Themes, το χρωματικό σχήμα όλων των ψηφιακών επιφανειών στο εσωτερικό μπορεί να προσαρμοστεί. Υπάρχουν πέντε προκαθορισμένα χρωματικά θέματα, τα οποία μεταμορφώνουν την εμφάνιση του Flow Display, του πίνακα οργάνων και άλλων οθονών. Έτσι, το ίδιο το ψηφιακό περιβάλλον γίνεται στοιχείο σχεδιασμού, προσθέτοντας μια καθαρά ψηφιακή διάσταση στην κλασική επιλογή υλικών και χρωμάτων.

Φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη – το Cayenne ως συνομιλητής

Μια ευρεία γκάμα λειτουργιών streaming και gaming ανεβάζουν την ψηφιακή εμπειρία του Cayenne Electric σε νέο επίπεδο. Ένα ακόμη σημείο αναφοράς είναι ο φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη. Κατανοεί αξιόπιστα πολύπλοκες εντολές καθώς και αυθόρμητες ερωτήσεις συνέχειας, χωρίς να χρειάζεται να επαναλαμβάνεται η λέξη ενεργοποίησης.

Ο Voice Pilot ελέγχει λειτουργίες άνεσης, όπως κλιματισμό, θέρμανση καθισμάτων, φωτισμό περιβάλλοντος και Mood Modes, με απλές φωνητικές εντολές. Αναγνωρίζει επίσης διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος και πληροφορίες κυκλοφορίας σε φυσική γλώσσα, ενώ μπορεί να αναπαράγει απευθείας περιεχόμενο πολυμέσων, όπως υπηρεσίες streaming ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, κατόπιν αιτήματος.

Με το νέο Porsche Digital Key, smartphones και smartwatches μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κλειδιά αυτοκινήτου. Χάρη στην τεχνολογία Ultra Wideband (UWB), το Cayenne Electric αναγνωρίζει τη φορητή συσκευή και κλειδώνει ή ξεκλειδώνει αυτόματα το αυτοκίνητο κατά την προσέγγιση ή την απομάκρυνση. Το Porsche Digital Key μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια στην εφαρμογή Wallet και να κοινοποιηθεί σε έως και επτά επιπλέον χρήστες.

H εταιρεία A.I. Motokinisi Ltd είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων Porsche στην Κύπρο με εκθεσιακούς χώρους σε Λευκωσία και Λεμεσό.