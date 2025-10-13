Η Nissan πρόσθεσε ακόμα μια διάκριση στο μακρύ κατάλογο των επιτυχιών της. Αυτή τη φορά η ιαπωνική εταιρεία απέσπασε δύο κορυφαία βραβεία στα The Motor Awards 2025, που διοργανώνει ο όμιλος News UK. Το Nissan LEAF αναδείχθηκε «Car of the Year» από τη Sun, ενώ το Qashqai με το καινοτόμο σύστημα e-POWER τιμήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως «Hybrid Car of the Year». Και τα δύο μοντέλα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, προτού εξαχθούν σε ολόκληρο τον κόσμο, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σημασία της διάκρισης.

Nissan LEAF

Η βράβευση του ολοκαίνουργιου LEAF αποτελεί επισφράγισμα της προσπάθειας της Nissan να επανακαθορίσει το ηλεκτρικό hatchback που πριν από πάνω από μια δεκαετία άλλαξε το τοπίο της αυτοκίνησης. Με αυτονομία που φτάνει τα 380 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, ανανεωμένο σχεδιασμό, μεγαλύτερη καμπίνα για οικογένειες και προηγμένες τεχνολογίες, το νέο LEAF ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο στο δρόμο.

Qashqai e-POWER

Στην ίδια τελετή, το Nissan Qashqai με την τεχνολογία e-POWER απέσπασε για δεύτερη χρονιά τον τίτλο του «Hybrid Car of the Year», επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στην κατηγορία. Το νέο, τρίτης γενιάς σύστημα e-POWER προσφέρει ακόμα πιο ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, με κατανάλωση που μπορεί να φτάσει τα 62 mpg, ενώ συνδυάζει την αίσθηση οδήγησης ενός αμιγώς ηλεκτρικού με την πρακτικότητα ενός αυτοκινήτου που δεν χρειάζεται φόρτιση.

Ο James Taylor, Managing Director της Nissan GB, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του:

«Είμαστε χαρούμενοι που το νέο LEAF αναγνωρίστηκε ως Car of the Year από τη Sun. Ως το πιο πρόσφατο 100% ηλεκτρικό μας μοντέλο, δείχνει την τεχνολογική υπεροχή της Nissan και αποτελεί άξιο διάδοχο του πρωτοποριακού πρώτου LEAF. Παράλληλα, η διάκριση του Qashqai με e-POWER για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αποδεικνύει την επιτυχία του συστήματος μας. Το σημαντικότερο; Και τα δύο μοντέλα αντιπροσωπεύουν το καλύτερο της Βρετανίας – σχεδιασμένα και κατασκευασμένα εδώ».

Με τις δύο αυτές διακρίσεις, η Nissan δείχνει ξεκάθαρα ότι συνεχίζει να επενδύει σε καινοτομία, βιωσιμότητα και τοπική παραγωγή, ενώ ενισχύει το προφίλ της ως μίας από τις πιο σημαντικές αυτοκινητοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη Βρετανία.