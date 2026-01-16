O Όμιλος Πηλακούτα γιορτάζει τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεργασίας με τη Nissan με μια μοναδική προσφορά, που αφορά δύο από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της γκάμας. Πρόκειται για μια επετειακή ενέργεια περιορισμένης διάρκειας, η οποία συνδυάζει ελκυστικές τιμές, πλούσιο εξοπλισμό και άμεση διαθεσιμότητα, προσφέροντας ουσιαστικό όφελος στον υποψήφιο αγοραστή.

Στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας, το Nissan Juke προσφέρεται τώρα στην τιμή των €19.900, ενώ το Nissan Qashqai στην τιμή των €25.900. Και στις δύο περιπτώσεις, τα αυτοκίνητα είναι αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και την εγγύηση 7 χρόνων της Nissan. H προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Οι επετειακές τιμές για τα Nissan Juke και Qashqai αποτελούν μια σπάνια ευκαιρία για όσους σκέφτονται την απόκτηση ενός σύγχρονου SUV, με την υπογραφή αξιοπιστίας της Nissan και την υποστήριξη του Ομίλου Πηλακούτα. Η συγκεκριμένη προσφορά επιβεβαιώνει ότι τα 20 χρόνια συνεργασίας γιορτάζονται με ουσία και πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή.

Η συνεργασία της Nissan με τον Όμιλο Πηλακούτα ξεκίνησε πριν από δύο δεκαετίες και έκτοτε έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της μάρκας στην κυπριακή αγορά. Μέσα από μοντέλα που κάλυψαν πραγματικές ανάγκες, αλλά και μέσα από συνεχής επενδύσεις. Ειδικότερα στον τομέα του after sales και στην υποστήριξη των πελατών, η Nissan κατάφερε να χτίσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με το κυπριακό κοινό. Η επετειακή αυτή προσφορά έρχεται ως επιβράβευση αυτής της διαδρομής.

Nissan Juke: €19.900

Το Nissan Juke αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προτάσεις στην κατηγορία των compact crossover. Ξεχωρίζει για τον τολμηρό σχεδιασμό του, την ευχάριστη οδική συμπεριφορά και την προηγμένη τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού. Με αυτόματο κιβώτιο και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα αυτοκίνητο με προσωπικότητα, ιδανικό για καθημερινή χρήση στην πόλη αλλά και για αποδράσεις εκτός αυτής.

Nissan Qashqai: €25.900

Το Nissan Qashqai είναι το μοντέλο που ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία των SUV και παραμένει σημείο αναφοράς για τον συνδυασμό σχεδίασης, χώρων και τεχνολογίας. Στη συγκεκριμένη επετειακή προσφορά, το Qashqai αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, προσφέροντας οικογενειακή πρακτικότητα, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και άνετη καθημερινή χρήση σε μια τιμή που το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για τα δεδομένα της κατηγορίας.