Η ναυαρχίδα της Volvo επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση του ως ένα από τα κορυφαία οικογενειακά SUV στον κόσμο, κατακτώντας τον τίτλο νικητή στα Family Car Awards 2026. Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα βραβείων για το σουηδικό μοντέλο και αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Volvo συνδυάζει την ασφάλεια, την άνεση και την πρακτικότητα σε ένα πακέτο ιδανικό για σύγχρονες οικογένειες

Το XC90 αποτελεί εδώ και χρόνια τη ναυαρχίδα της Volvo στην κατηγορία των πολυτελών SUV με τρεις σειρές καθισμάτων. Προσφέρει τον χώρο και την ευελιξία που χρειάζεται μια οικογένεια, χωρίς συμβιβασμούς σε ποιότητα ή τεχνολογία. Το εσωτερικό του, εμπνευσμένο από τη σκανδιναβική φιλοσοφία σχεδίασης, χρησιμοποιεί υλικά υψηλής ποιότητας και καθαρές γραμμές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που είναι ταυτόχρονα φιλόξενο και λειτουργικό.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του XC90 παίζει και η γκάμα κινητήρων του. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε mild-hybrid και plug-in hybrid εκδόσεις, κάτι που επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών χωρίς να θυσιάζεται η απόδοση. Αυτό καθιστά το μοντέλο κατάλληλο τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερα οικογενειακά ταξίδια, συνδυάζοντας οικονομία, άνεση και αξιοπιστία. Ωστόσο, εκεί όπου το XC90 ξεχωρίζει πραγματικά είναι στον τομέα της ασφάλειας. Η Volvo έχει χτίσει τη φήμη της γύρω από τη φιλοσοφία ότι το αυτοκίνητο πρέπει πρωτίστως να προστατεύει τους ανθρώπους. Από την ιστορική εισαγωγή της ζώνης ασφαλείας τριών σημείων το 1959, την οποία η εταιρεία μοιράστηκε ελεύθερα με τη βιομηχανία, μέχρι τα σημερινά προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, η προσέγγιση της Volvo παραμένει σταθερά ανθρωποκεντρική.

Το XC90 εξοπλίζεται στάνταρ με μια πλήρη σειρά από συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και αποφυγής σύγκρουσης, όπως προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και adaptive cruise control. Αυτές οι τεχνολογίες λειτουργούν διακριτικά στο παρασκήνιο, παρέχοντας στον οδηγό και στους επιβάτες την αίσθηση σιγουριάς που είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν μεταφέρονται παιδιά.

Με αυτή τη νέα διάκριση, το Volvo XC90 επιβεβαιώνει ότι παραμένει ένα σημείο αναφοράς στην κατηγορία του. Σε μια εποχή που τα SUV γίνονται ολοένα πιο τεχνολογικά και πολύπλοκα, το XC90 καταφέρνει να ξεχωρίζει προσφέροντας κάτι θεμελιώδες: ένα ασφαλές, άνετο και αξιόπιστο οικογενειακό αυτοκίνητο, σχεδιασμένο γύρω από τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.