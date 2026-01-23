Ο Όμιλος Πηλακούτα μπαίνει δυναμικά στο 2026 με μια μοναδική προσφορά στο Κυπριακό κοινό. Πρόκειται για τα Renault Captur και Renault Symbioz με τεχνολογία Full Hybrid E-Tech στην εξοπλιστική έκδοση Evolution με ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, το Renault Captur Evolution Full Hybrid 160 ίππων προσφέρεται στην τιμή των €22.900, ενώ το Renault Symbioz Evolution Full Hybrid 160 ίππων προσφέρεται στην τιμή των €24.900. Και τα δύο μοντέλα προσφέρονται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και επτά χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Το Renault Deal που προσφέρει ο Όμιλος Πηλακούτα στοχεύει οδηγούς που αναζητούν οικονομία καυσίμου, άνεση στην καθημερινή χρήση και αυξημένη τεχνολογική αξία, χωρίς συμβιβασμούς σε εξοπλισμό και ασφάλεια. Με κοινό παρονομαστή την υβριδική τεχνολογία της Renault, τα δύο SUV καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, τόσο σε διαστάσεις όσο και σε χαρακτήρα.

Renault Captur Full Hybrid E-Tech

Το Renault Captur αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες στην κατηγορία των compact SUV. Στην υβριδική του έκδοση Full Hybrid E-Tech, συνδυάζει έναν αποδοτικό βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο, προσφέροντας χαμηλή κατανάλωση και ομαλή λειτουργία, ειδικά στην αστική μετακίνηση. Η τιμή των €22.900 τοποθετεί το Captur ως ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιλογή για όσους θέλουν ένα ευέλικτο SUV με αυξημένη τεχνολογία. Ξεχωρίζει για την ευκολία οδήγησης, την καλή ορατότητα και τον ισορροπημένο συνδυασμό άνεσης και πρακτικότητας, καθιστώντας το ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech

Το Renault Symbioz τοποθετείται ένα βήμα ψηλότερα, απευθυνόμενο σε οικογένειες ή οδηγούς που χρειάζονται περισσότερους χώρους. Με τιμή €24.900, προσφέρει επίσης αυτόματο κιβώτιο και υβριδικό σύστημα Full Hybrid E-Tech, δίνοντας έμφαση στην άνεση ταξιδιού και στη συνολική ποιότητα κύλισης. Το Symbioz ξεχωρίζει για το μεγαλύτερο αμάξωμα, τον πιο ώριμο σχεδιασμό και την αυξημένη ευρυχωρία για επιβάτες και αποσκευές. Αποτελεί μια πρόταση που συνδυάζει SUV χαρακτήρα με οικογενειακό προσανατολισμό, χωρίς να χάνει σε αποδοτικότητα.