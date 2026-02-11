Η Renault πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς την ηλεκτροκίνηση, καθώς το εργοστάσιο Ampere ElectriCity στο Douai της Γαλλίας ξεπέρασε τα 100.000 παραγόμενα Renault 5 E-Tech electric. Και αυτό, μόλις σε 15 μήνες. Το επίτευγμα αυτό υπογραμμίζει την εμπορική επιτυχία του μοντέλου, αλλά και τη σημασία της γαλλικής παραγωγής στη στρατηγική της μάρκας για την ηλεκτροκίνηση. Το 100.000ό μοντέλο ήταν μια έκδοση Techno με μπαταρία 52 kWh, ένας από τους πιο δημοφιλείς συνδυασμούς εξοπλισμού και αυτονομίας. Η παραγωγή στο εργοστάσιο της βόρειας Γαλλίας φτάνει περίπου τα 900 αυτοκίνητα ημερησίως, με τα δύο τρίτα αυτών να είναι Renault 5 E-Tech electric.

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει ήδη διακριθεί με τον τίτλο «Car of the Year 2025» και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της Renault. Σύμφωνα με την εταιρεία, το Renault 5 E-Tech electric αποτελεί μια σύγχρονη απάντηση στις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής.

Η εμπορική πορεία του Renault 5 E-Tech electric αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς για αρκετούς μήνες βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατηγορίας των ηλεκτρικών B-segment στην Ευρώπη, ενώ στη Γαλλία αναδείχθηκε πρώτο σε συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις αρχές της χρονιάς. Αντίστοιχες επιδόσεις κατέγραψε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε αγορές όπως η Ισπανία και η Ολλανδία. Η επέκταση του μοντέλου εκτός Ευρώπης έχει ήδη ξεκινήσει, με την παρουσία του σε αγορές όπως το Ισραήλ και το Μαρόκο, ενώ νέες αγορές αναμένεται να προστεθούν μέσα στο 2026. Παράλληλα, η γκάμα θα ενισχυθεί με νέες εκδόσεις, τρεις επιλογές κινητήρα, δύο χωρητικότητες μπαταρίας και πέντε επίπεδα εξοπλισμού. Από τις αρχές του 2026, το μοντέλο θα αποκτήσει και νέες τεχνολογίες, όπως τη λειτουργία One Pedal για πιο ομαλή οδήγηση στην πόλη, καθώς και σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού, ενισχύοντας την άνεση και την ασφάλεια.

Το Renault 5 E-Tech Electric προσφέρεται στην Κυπριακή αγορά από τους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα σε δύο εκδόσεις ισχύος: 120 και 150 PS από μπαταρίες ενεργειακής χωρητικότητας 40 και 52 kWh αντίστοιχα. Κάτι που του εξασφαλίζει αυτονομία έως 400 χλμ. (WLTP).