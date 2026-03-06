Το MINI Countryman αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο επιτυχημένα κεφάλαια στην ιστορία της MINI. Από την πρώτη του εμφάνιση το 2010, το compact crossover της βρετανικής μάρκας εξελίσσεται διαρκώς, συνδυάζοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα της MINI με αυξημένους χώρους και πρακτικότητα που απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό. Σήμερα, ο Όμιλος Πηλακούτα φέρνει το μοντέλο ακόμη πιο κοντά στο κυπριακό κοινό, προσφέροντάς το στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή των €37.900, με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και το πακέτο εξοπλισμού Comfort που ενισχύει σημαντικά την αξία της πρότασης. Η συγκεκριμένη προσφορά δεν περιορίζεται απλώς σε μια ελκυστική τιμή αγοράς, αλλά συνοδεύεται και από τέσσερα χρόνια εργοστασιακή εγγύηση με απεριόριστα χιλιόμετρα, στοιχείο που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για τον ιδιοκτήτη.

Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει στο Comfort Pack το οποίο μεταμορφώνει την καθημερινή μετακίνηση σε εμπειρία υψηλότερου επιπέδου. Το σύστημα άνετης πρόσβασης διευκολύνει την είσοδο και εκκίνηση χωρίς τη χρήση κλειδιού, ενώ το active cruise control προσφέρει ξεκούραστα ταξίδια, διατηρώντας σταθερή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Η υποβοήθηση στάθμευσης και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης ενισχύουν την ασφάλεια και μειώνουν το άγχος σε αστικό περιβάλλον, καθιστώντας το Countryman ιδανικό τόσο για την πόλη όσο και για αποδράσεις εκτός δρόμου. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης προβολείς LED για βελτιωμένη ορατότητα, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών που αναδεικνύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου, μεταλλικό χρώμα αμαξώματος και θήκη ασύρματης φόρτισης για απόλυτη πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Πρόκειται για ένα πακέτο που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και αισθητική, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στην τιμή.

Σε επίπεδο διαστάσεων, το MINI Countryman με μήκος 4.433 χιλιοστά, πλάτος 1.843 χιλιοστά και ύψος 1.656 χιλιοστά προσφέρει γενναιόδωρους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, ενώ το αυξημένο μεταξόνιο των 2.692 χιλιοστών συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της άνεσης και της σταθερότητας στο δρόμο. Κάτω από το καπό, το μοντέλο διατίθεται στην κυπριακή αγορά με τον αποδοτικό mild hybrid βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, απόδοσης 170 ίππων και 280 Nm ροπής, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις και οικονομία . Στο εσωτερικό, οι μεγαλύτεροι χώροι, τα MINI Experience Modes και το MINI Intelligent Personal Assistant με φωνητικό έλεγχο δημιουργούν ένα σύγχρονο, ψηφιακό περιβάλλον που αναβαθμίζει τη συνολική εμπειρία συμβίωσης με το αυτοκίνητο

Μπορείτε να δείτε και να οδηγήσετε το MINI Countryman στους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα σε όλες τις πόλεις.