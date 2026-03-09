Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων του εμπορικού σήματος Alpina την 1η Ιανουαρίου 2026 σηματοδοτεί το λανσάρισμα της BMW ALPINA ως αποκλειστικής, αυτόνομης μάρκας υπό την ομπρέλα του BMW Group. Βασικά στοιχεία της BMW ALPINA είναι η μοναδική ισορροπία ανάμεσα στη μέγιστη απόδοση και την ανώτερη οδηγική άνεση, σε συνδυασμό με αναγνωρίσιμα οδηγικά χαρακτηριστικά. Το σύνολο συμπληρώνεται από ένα αποκλειστικό χαρτοφυλάκιο εξατομικευμένων επιλογών και custom υλικών, μαζί με αδιαμφισβήτητες λεπτομέρειες που την καθιστούν άμεσα αναγνωρίσιμη.

Δεδομένης της ιστορικής διαδρομής της μάρκας, το BMW Group έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνει και δεσμεύεται το νέο κεφάλαιο της BMW ALPINA να ικανοποιεί τις υψηλότερες προσδοκίες. Το νέο σήμα προσφέρει μια πρώτη ένδειξη. Αποπνέει σαφήνεια, ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Ο σχεδιασμός διατηρεί τα δύο καθοριστικά στοιχεία του παρελθόντος. Την πεταλούδα του γκαζιού και τον στροφαλοφόρο άξονα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορικής ταυτότητας της μάρκας. Όπως και το λεκτικό λογότυπο που περιβάλλει το έμβλημα, τα στοιχεία μέσα στο σήμα υιοθετούν σαφείς και ακριβείς γραμμές. Μια διαφανής σχεδίαση αναδεικνύει το μοντέρνο σχήμα του εμβλήματος, ενώ η περιορισμένη χρήση χρωμάτων προσδίδει σύγχρονη και φρέσκια αίσθηση. Η σχεδίαση του εμβλήματος αποπνέει ακρίβεια και φινέτσα, ταιριάζοντας απόλυτα στην αποκλειστική ταυτότητα της BMW ALPINA.

Τα οχήματα BMW ALPINA κατασκευάζονται με αυστηρά πρότυπα στην επιλογή υλικών και στην ποιότητα κατασκευής. Ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις σε επίπεδο εμφάνισης, ακουστικής και αίσθησης. Παράλληλα, οι αγοραστές έχουν στη διάθεσή τους μια ξεχωριστή γκάμα εξατομικευμένων επιλογών, που διασφαλίζει ότι κάθε BMW ALPINA διαθέτει τον δικό της χαρακτήρα και αποτελεί ένα αποκλειστικό αντικείμενο για όσους αναζητούν το εξαιρετικό, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση, την άνεση και την ατομικότητα.