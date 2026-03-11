Το Volvo XC90 συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα οικογενειακά SUV της αγοράς, αφού απέσπασε μια σημαντική διάκριση στα Parents Best Family Car Awards για το 2026. Το εμβληματικό μοντέλο της Volvo Cars αναδείχθηκε νικητής σε δύο κατηγορίες. Best Luxury Midsize 3-Row SUV και Best Luxury Hybrid / Plug-In Hybrid, επιβεβαιώνοντας τον οικογενειακό του χαρακτήρα και τη συνολική του ποιότητα

Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που το XC90 συγκαταλέγεται στα καλύτερα οικογενειακά αυτοκίνητα σύμφωνα με το περιοδικό Parents. Το μοντέλο είχε επίσης βραβευθεί το 2025 ως Best Plug-In Hybrid και το 2024 ως Best Hybrid for Families, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταθερή του αξία για οικογένειες που αναζητούν ασφάλεια, άνεση και τεχνολογία σε ένα πολυτελές SUV.

Η φιλοσοφία του XC90 βασίζεται στη διαχρονική δέσμευση της Volvo στην ασφάλεια. Το μοντέλο ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προλαμβάνουν ατυχήματα πριν συμβούν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης, σύστημα ανίχνευσης εγκάρσιας κυκλοφορίας και μια σειρά τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας που υποστηρίζουν τον οδηγό σε κάθε διαδρομή

Η πρακτικότητα αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του μοντέλου. Το XC90 προσφέρεται τόσο σε διάταξη έξι θέσεων, που επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στην τρίτη σειρά καθισμάτων, όσο και σε επταθέσια έκδοση, η οποία διαθέτει ενσωματωμένο παιδικό κάθισμα στη δεύτερη σειρά. Με αυτό τον τρόπο, το SUV προσαρμόζεται στις ανάγκες διαφορετικών οικογενειακών σχημάτων, προσφέροντας ευελιξία και λειτουργικότητα.

Στο εσωτερικό, το XC90 συνδυάζει την ασφάλεια με την πολυτέλεια και την άνεση. Η καμπίνα εμπνέεται από τη φιλοσοφία του σκανδιναβικού σχεδιασμού, με καθαρές γραμμές, φυσικά υλικά και προσεγμένες λεπτομέρειες που θυμίζουν ένα σύγχρονο σαλόνι. Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος που αποπνέει ηρεμία και ποιότητα, ιδανικός για οικογενειακά ταξίδια ή καθημερινές μετακινήσεις. Η τεχνολογία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην εμπειρία οδήγησης. Το XC90 διαθέτει ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, καθώς και πλήρη συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, εξασφαλίζοντας εύκολη συνδεσιμότητα και πρόσβαση σε εφαρμογές, πλοήγηση και υπηρεσίες ψυχαγωγίας Παράλληλα, στην plug-in hybrid έκδοση, το μοντέλο προσφέρει εξαιρετική ηλεκτρική αυτονομία επιτρέποντας τόσο καθημερινές μετακινήσεις με μηδενικές εκπομπές όσο και μεγάλα ταξίδια χωρίς περιορισμούς