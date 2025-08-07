ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παντελή Αντωνία, 28ης Οκτωβρίου 55, Έγκωμη, τηλ. 22270222, 94003222.

Κουσίδης Γιώργος, Λεωφόρος Αγίου Παύλου 30Α. 300μ. από Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα και ψαροταβέρνα «Λατσί» προς Ιππόδρομο, Λευκωσία, τηλ. 22107057, 96356292.

Σαριμπέκοβα Κριστίνα, Διγενή Ακρίτα 42. Ενορία Αγ. Βασιλείου, απέναντι από Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο, Στρόβολος, τηλ. 22270277, 22283622.

Πόντου Ανδρέας, Λεωφ. Ελευθερίας 27. 100μ. από το Δημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης, Λακατάμια, τηλ. 22382550, 99318764, 97688587.

Μιχαηλίδου (Πήτερ) Χλόη, Διγενή Ακρίτα 12. Δίπλα από την υπεραγορά «MAS» Αγίου Αντωνίου, απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22433480, 22337979.

Μακρίδου Στέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 9Α. Απέναντι από το Σωματείο «ΟΧΙ», Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521071, 97612991.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Νικολάου Ράνια, Βασιλέως Παύλου 53. Νότια από φώτα τροχαίας «Προβίτα» και κτήριο CYTA, Λεμεσός, τηλ. 25567567, 99814805.

Πραστίτη Ελένη, Αγίας Φυλάξεως 154. Απέναντι από φρουταρία «Λιμνιά», Λεμεσός, τηλ. 25383120, 25735573.

Καλότυχου Έλση, Ανεξαρτησίας 30. Πλησίον παραλιακού δρόμου, Λεμεσός, τηλ. 25360160, 25384714.

Παναγή Χρίστος, Αριάδνης 7. Μεταξύ κινηματογράφου «Cineplex» και υπεραγοράς «Metro», Μουτταγιάκα, τηλ. 25320300, 97601061.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Πανούσης Ανδρέας, Παπανικολή 5. Έναντι πρώην «Πισσαρίδης», Λάρνακα, τηλ. 24323084.

Χατζηττοφή Φίλιππος, Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30. Πάρκινγκ υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», Λάρνακα, τηλ. 24660688.

Μιχαήλ Έλενα, Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Kleima» και κυκλικού κόμβου νέου ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24250900.

ΠΑΦΟΣ

Πολυκάρπου Ίκαρος, Ελευθερίου Βενιζέλου 29. Κάτω από την κλινική «Άγιος Γεώργιος», Πάφος, τηλ. 26935133, 26653809.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184. Απέναντι από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», Παραλίμνι, τηλ. 23825979, 23744771.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.