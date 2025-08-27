Αυγουστιάτικες βροχές άρχισαν να σημειώνονται το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08) σε διάφορες ορεινές περιοχές της Κύπρου. Ενδεικτικά είναι τα βίντεο που ανάρτησαν διάφοροι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έκανε λόγο για ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών ή και καταιγίδας το απόγευμα σήμερα, κυρίως στα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Αργότερα, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, ενώ τη Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.