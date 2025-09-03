Ένα τυχερό δελτίο ΤΖΟΚΕΡ στην 1η κατηγορία (5+1) της 2957ης κλήρωσης κέρδισε το ποσό των €2.002.230,93, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ μετά τη χθεσινή διαλογή.

Στη 2η κατηγορία (5) βρέθηκαν πέντε τυχερά δελτία, τα οποία κερδίζουν από €100.000 το καθένα.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 4, 7, 13, 21, 29.

Τζόκερ ο αριθμός: 15

Στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου 2025, το τζακποτ στην 1η κατηγορία θα ξεκινήσει από €1.000.000.

Οι κληρώσεις Τζόκερ του ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.