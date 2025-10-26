Αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Η πρόγνωση του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.