Ψηλή πίεση θα επικρατεί στο νησί μέχρι και αύριο, ενώ στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα ενδέχεται να είναι αυξημένες. Τη Δευτέρα αναμένεται να επηρεάσει πρόσκαιρα την περιοχή διαταραχή από τα δυτικά.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 και παροδικά στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και τα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 16 βαθμούς στα παράλια.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το απόγευμα και μετά. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αρχικά στα ανατολικά ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σημαντικά πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μέχρι την Τρίτη η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση, ενώ την Τετάρτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.