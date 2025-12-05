Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε στις 11:55 της 5ης Δεκεμβρίου 2025 κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, με ισχύ από τις 17:00 της ίδιας ημέρας μέχρι τα μεσάνυχτα της 6ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το δελτίο, μεμονωμένες αλλά ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τις δυτικές και βόρειες περιοχές της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια των φαινομένων είναι πιθανό να σημειωθεί χαλάζι, ενώ η ένταση της βροχής τοπικά μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών την ώρα.

Προειδοποίηση ΕΜΜΑ για Μεμονωμένες Ισχυρές Καταιγίδες. pic.twitter.com/XI7H7Dljlr December 5, 2025

«Χτυπά» το απόγευμα η κακοκαιρία

Από τις 5 το απόγευμα σήμερα Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση του καιρού.

Όπως δήλωσε ο μετεωρολογικός λειτουργός, Ανδρέας Χατζηγεωργίου, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα παρατηρηθούν στα δυτικά και βόρεια παράλια και ενδεχομένως αργότερα στα νότια ενώ θεωρείται πιο απίθανο να επηρεαστούν τα ανατολικά.

Μετά τα μεσάνυχτα δεν αναμένονται οποιαδήποτε έντονα καιρικά φαινόμενα.

Αύριο, Σάββατο, σύμφωνα με τον κ. Χατζηγεωργίου, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή αναμένεται περαιτέρω πτώση των δύο βαθμών κελσίου με βροχόπτωση να σημειώνεται αρχικά σε παράλιες περιοχές και προοδευτικά στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Για το διάστημα μεταξύ Δευτέρας και Τετάρτης ο κ. Χατζηγεωργίου είπε ότι η πρόγνωση δείχνει βροχές και πιθανόν τοπικές καταιγίδες.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BYRON, αναμένεται να επηρεάσει το νησί από αργά το απόγευμα. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Αργά το απόγευμα, ο καιρός θα καταστεί τοπικά συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και ενδεχομένως και στα νότια. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα δυτικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα τοπικά συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μέχρι τα μεσάνυχτα. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και τοπικά νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.

Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ