ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Πολυκάρπου Αννίτα, Λεωφ. Προδρόμου 21Α. Μεταξύ φώτων τροχαίας Γρίβα Διγενή («Χατζηκυριάκος») και πρώην υπουργείου Άμυνας, Λευκωσία, τηλ. 22664442, 99327642.

>Παρανής Μιχάλης, Λυκαβηττού 28Δ. Δρόμος αρτοποιείου «Χρυσοβαλάντου», απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Έγκωμη, τηλ. 22355715, 96777430.

>Αγαπίου Ελένη, Λεωφ. Αμμοχώστου 19. Δρόμος ΣΟΠΑΖ, Αγλαντζιά, τηλ. 22314634, 22491526.

>Κοντόπουλου Άννα, Περικλέους 15Β. Μεταξύ Λεωφ. Στροβόλου και εξωτερικών ιατρείων Στροβόλου, Στρόβολος, τηλ. 22752927, 22879914.

>Κυπριανού – Κόκκινου Δώρα, Χαραλάμπους Μούσκου 29Β. Κοντά στο Λύκειο της Δασούπολης, Στρόβολος, τηλ. 22422470, 22428499.

>Καλλιτσιώνη Μαρία, Λεωφ. Δημήτρη Χριστόφια (πρώην Λεωφ. Γερίου), Γέρι, τηλ. 22575226, 22533447.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Μάρκου Αγγέλα, Μίλτωνος 27, κατ.3. Έναντι ναυτιλιακής εταιρείας «Intership», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25108898, 96893387.

>Τερίδης Άρης, Λεωφ. Λεοντίου Α΄ 181, κατ.1. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25340872, 25714469.

>Ευαγόρου Αντωνία, Αγίας Ζώνης 32Α, PharmaSYN Αγίας Ζώνης, Λεμεσός, τηλ. 25371194, 99151498.

>Κωνσταντίνου Μαρία, Γρηγόρη Αυξεντίου 5. Δρόμος Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, έναντι φρουταρίας «Μαδαρή», Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25851000, 99997990.

>Παναγή Χρύσω, Γεωργίου Α΄ 99. Παραλιακός δρόμος, 100μ. απέναντι από ξενοδοχείο «Apollonia», Γερμασόγεια, τηλ. 25322237, 25105074.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Συμεού Ελένη, Ραφαήλ Σάντη 15. Απέναντι από κλινική «Τίμιος Σταυρός», Λάρνακα, τηλ. 24254008, 99921940.

>Χριστοδούλου Μαργαρίτα, γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2. Πλησίον CYTA, κέντρο πόλεως, Λάρνακα, τηλ. 24652440, 24644385.

>Κωνσταντίνου Καλλιόπη, Σόλωνος 3. Πλατεία Δρομολαξιάς, Δρομολαξιά, τηλ. 24427906, 96237223.

ΠΑΦΟΣ

>Παπούδας Αριστοτέλης, Αλέξανδρου Υψηλάντη 25. Περιοχή Δασούδι, 300μ. πιο κάτω από το Lidl, Πάφος, τηλ. 26811750, 26952138.

>Πολυκάρπου Ίκαρος, Ελευθερίου Βενιζέλου 29. Κάτω από την κλινική «Άγιος Γεώργιος», Πάφος, τηλ. 26935133, 26653809.

>Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Πρωταρά 177. Δρόμος υπεραγοράς «Μετρό», Παραλίμνι, τηλ. 23811031, 23827336.

>Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.