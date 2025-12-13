ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Καλακουτή (Δανιήλ) Καίτη, Αγγέλου Τερζάκη 110, κατ. 5. Πλησίον Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας, περιοχή Τύμβου, Έγκωμη, τηλ. 22315616.

Τάττης Αναστασία, Αξίου 80. Απέναντι από την υπεραγορά LIDL, Λακατάμια, τηλ. 22730600.

Σταύρου Αυγή, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76. Από «Debenhams» προς Αγορά Αγ. Αντωνίου, Λευκωσία, τηλ. 22751679, 97937720.

Μουρούζη Πολυκάρπου Άννα, Ανδρέα Αβρααμίδη 23Α. Δρόμος νοσοκομείου «Αρεταίειο», πλησίον καταστήματος λιανικής πώλησης «Μιντίκκης», Στρόβολος, τηλ. 22420040, 22420002.

Γιάγκου Κωνσταντίνος, Γρηγόρη Αυξεντίου 36. Απέναντι από αρτοποιείο «Πανδώρα», μεταξύ Κολυμβητηρίου Λευκωσίας και εκκλησίας Αγ. Γεώργιου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22770150.

Μακρίδου Στέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 9Α. Απέναντι από το Σωματείο «ΟΧΙ», Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521071, 97612991.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τορναρίτη Καρμέλια, Δημητσάνης 5. Από τον κυκλικό κόμβο «Ανδρέα Χαραλάμπους» προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25954525, 99946295.

Χριστοφόρου Νέαρχος, Λεωφ. Μακαρίου 112. Μεταξύ παιδικών «OKAIDI» και κατάστημα «Αιμίλιος Ηλιάδης Λτδ», Λεμεσός, τηλ. 25822838, 99200860.

Λουκούμη Μαριάννα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 39. Δίπλα από κρεαταγορά «Μελής», Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25728408, 25752960.

Μάμιλου Ελένη, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, «Μέγαρο Παναγίδη». Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, δίπλα από βιβλιοπωλείου «Κυριάκου», Λεμεσός, τηλ. 25368166, 99581111.

Κίρκοβα – Ανδρέου Σάσια, Χαράλαμπου Φτερούδη 2. Ανοικοδόμησης Αγ. Αθανασίου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25725558, 25588033.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Συνεσίου Μαρία, Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5-6, «Μέγαρο Κυριάκος». Δίπλα από «Marks & Spencer», Λάρνακα, τηλ. 24638765, 24634887.

Σταύρου Μέλιος, Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8. Έναντι «Beauty Line», Λάρνακα, τηλ. 24628041, 24531731.

Παπαϊωάννου Γιώργος, Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη, τηλ. 24645767, 24364090.

ΠΑΦΟΣ

Παπαδοπούλου Χριστιάνα, Ελλάδος 83, Έναντι υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26931339, 99513254.

Σταυρινού Χρυσάνθη, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290, 99983021.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κιαγιάς Γιώργος, Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23827020, 23744353.

Πισιήας Αντώνης, Ελευθερίας 71, Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια, τηλ. 23821380.