Τουλάχιστον €7.800.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης 01/01/2026, μετά το τζακ-ποτ που σημειώθηκε στη χθεσινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.

Στη 2η κατηγορία, αναδείχθηκαν τρία 3 τυχερά δελτία, τα οποία κερδίζουν από €100.000 το καθένα, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον που συνεχίζει να συγκεντρώνει το δημοφιλές παιχνίδι.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν: 12, 29, 37, 14, 7,

Τζόκερ ο αριθμός: 17

Οι κληρώσεις Τζόκερ του ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.