Η καταξιωμένη κυπριακή εταιρεία αναλαμβάνει την εισαγωγή και εγκατάσταση επιλεγμένου ξύλινου εξοπλισμού των κατοικιών και γραφείων των εμβληματικών πύργων The Landmark Residences και Τhe Landmark Offices.

Οι The Landmark Towers, ιδιοκτησίας της MHV – Mediterranean Hospitality Venture, κορυφαίου οργανισμού στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας και του premium real estate στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτελεί ένα έργο-ορόσημο για την Κύπρο. Η επιλογή κορυφαίων και αξιόπιστων συνεργατών, όπως η El Greco, είναι θεμελιώδης για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο ποιότητας, βιωσιμότητας και αρχιτεκτονικής αρτιότητας.

Καθώς η εσωτερική διαμόρφωση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αισθητική και λειτουργικότητα κάθε χώρου, η El Greco, από τις πλέον κορυφαίες κυπριακές εταιρείες στον κλάδο της επίπλωσης συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου The Landmark Towers, έχοντας αναλάβει την εισαγωγή και εγκατάσταση κουζινών, ερμαριών, θυρών και ξύλινων επενδύσεων.

Η El Greco Contracts Ltd ιδρύθηκε το 1987 από τον Κώστα Χατζηδαμιανό στη Λευκωσία και έκτοτε ξεχωρίζει στον τομέα της εισαγωγής επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Η εταιρεία διευρύνει διαρκώς τη συλλογή επώνυμων προϊόντων της, διαθέτοντας επιλογές από τα πιο γνωστά ονόματα στον κόσμο του design. Προωθεί τον δυναμικό σχεδιασμό μέσα από προϊόντα που συνδυάζουν πρωτοποριακές τεχνικές κατασκευής και επιμελή χειροτεχνία. Οι συλλογές της κερδίζουν τις εντυπώσεις με την πρωτοτυπία τους, ενώ κάθε κομμάτι που συναντούμε στην El Greco έχει χαραγμένη τη δική του ταυτότητα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα από το 2000 και έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, ξενοδοχείων και δημοσίων κτηρίων υψηλού επιπέδου.

Η συνεργασία της El Greco στηρίχθηκε στην επιλογή κορυφαίων ιταλικών brands, εξασφαλίζοντας τόσο στον The Landmark Residences όσο και στον The Landmark Offices άριστη ποιότητα αλλά και έναν εκλεπτυσμένο σχεδιασμό που αναδεικνύει την κομψότητα και τη καλαισθησία στο χώρο.

Οι κουζίνες του έργου επιλέχθηκαν από τη φημισμένη ιταλική εταιρεία Meson’s, γνωστή για τον σύγχρονο σχεδιασμό και την υψηλή ποιότητα κατασκευής της. Διακρίνονται για το ματ φινίρισμα soft-lacquer και τις επιφάνειες από αυθεντικό μάρμαρο Carrara, προσφέροντας κομψότητα και διαχρονικότητα στον χώρο. Ενσωματώνουν προηγμένα συστήματα όπως λαβές αφής και μηχανισμούς push-to-open, εντοιχισμένο LED φωτισμό για πρακτικότητα και ατμοσφαιρικότητα, καθώς και soft-close μηχανισμούς σε πόρτες και συρτάρια, που εξασφαλίζουν αθόρυβη λειτουργία και μειωμένη φθορά με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται πάνελ V100, τα οποία προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στεγανότητα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη μακροχρόνια απόδοση της κουζίνας.

Η Boffi/ADL υπογράφει τις εσωτερικές πόρτες, με μια προσεγμένη επιλογή φινιρισμάτων. Πρωτοποριακά στοιχεία, όπως το σύστημα αυτοφρεναρίσματος και ο έλεγχος ολίσθησης, προσδίδουν τεχνική υπεροχή και μεγιστοποιούν τη λειτουργικότητα. Κάθε λεπτομέρεια κατασκευής, από τους μεντεσέδες μέχρι τις κλειδαριές και τα μεταλλικά στηρίγματα, έχει σχεδιαστεί με απόλυτη ακρίβεια για μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία.

Τα ερμάρια υπνοδωματίου, με αρθρωτό σχεδιασμό, μεντεσέδες soft-close, προέρχονται από τη SanGiacomo. Η καταξιωμένος ιταλικός οίκος φημίζεται για τις λειτουργικές λύσεις αποθήκευσης, που προσαρμόζονται στις ατομικές προτιμήσεις και αξιοποιούν αποτελεσματικά τον όποιο διαθέσιμο χώρο. Τα επιλεγμένα μοντέλα, Liscia Hinged Doors και Bellavista Walk-in closet, ξεχωρίζουν για το design και την αξιοπιστία τους.

Και τα τρία παραπάνω brands διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για την ποιότητα και τις βιώσιμες πρακτικές τους, γεγονός που συνάδει με τα υψηλότατα standards της MHV και με τον εξοπλισμό του The Landmark Towers.

Ως επίσημος προμηθευτής του έργου επιβεβαιώνει τη φήμη της για καινοτόμες λύσεις, υψηλή ανθεκτικότητα υλικών και μοναδικό σχεδιασμό που αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία κατοίκησης και εργασίας.

Το The Landmark Nicosia αποτελεί μια εμβληματική ανάπτυξη σύγχρονου τρόπου ζωής από τη MHV – Mediterranean Hospitality Venture, εισάγοντας ένα νέο πρότυπο για την πρωτεύουσα με έμφαση στην υψηλή αισθητική, τη βιωσιμότητα και τον σεβασμό στην πολιτισμική κληρονομιά. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται το ανακαινισμένο πεντάστερο ξενοδοχείο The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott – το πρώτο του είδους του στην Κύπρο – σύμβολο διαχρονικής φιλοξενίας, που προσφέρει εμπειρίες παγκόσμιας κλάσης, υπηρεσίες ευεξίας και υψηλής γαστρονομίας.

Δίπλα στο ξενοδοχείο, το The Landmark Residences, με 17 ορόφους, προσφέρει κατοικίες υψηλής αισθητικής με πανοραμική θέα και αποκλειστική πρόσβαση στις κορυφαίες παροχές του ξενοδοχείου. Την ανάπτυξη ολοκληρώνει το The Landmark Offices, με πιστοποίηση LEED Gold, διαθέτει 16 ορόφους σύγχρονων, οικολογικά ευαισθητοποιημένων επαγγελματικών χώρων κατηγορίας A, σχεδιασμένων για τις ανάγκες των σημερινών επιχειρήσεων. Στρατηγικά τοποθετημένο στο επιχειρηματικό κέντρο της Λευκωσίας, το έργο της MHV αποτελεί προορισμό υψηλής διαβίωσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας.