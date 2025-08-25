O Καθηγητής Μίλτων Δημοσθένους μάς ξεναγεί στο Εργαστήριο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick

Πολυτεχνική Σχολή χωρίς εργαστηριακές υποδομές, δεν μπορεί να υπάρξει! Κι αυτό, γιατί οπειραματισμός σε εργαστηριακό περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των μηχανικών.

Συναντήσαμε τον Καθηγητή Μίλτων Δημοσθένους στο Εργαστήριο Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick. Εκεί, μάθαμε για όλα όσα κάνουν οι φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου στο Εργαστήριο, για την έρευνα που διεξάγουν οι ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου και για τις συνεργασίες που αναπτύσσονται ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τη βιομηχανία.

Όπως λέει ο Καθ. Δημοσθένους, Διευθυντής του Εργαστηρίου και μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick, «οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας αποκτούν πρακτική εμπειρία εφαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη, και διαμορφώνοντας λύσεις για τις προκλήσεις του μέλλοντος.»

Ο Καθηγητής εξηγεί ότι μέσα από τον πειραματισμό, και συνδυάζοντας θεωρητικές γνώσεις και χρήση σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού, οι φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Frederick «σχεδιάζουν, παράγουν, ελέγχουν και βελτιώνουν καινοτόμα και ανθεκτικά υλικά, κατασκευές και μηχανές, με ικανότητα να αντέχουν υπό ακραίες συνθήκες φόρτισης και να δίνουν λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα και προκλήσεις. Με άλλα λόγια, αφενός θέτουν προβληματισμούς και υψηλούς στόχους, αφετέρου βιώνουν τη χαρά της δημιουργίας και την ικανοποίηση της επιτυχίας. Αυτό αποτελεί μια συνεχή διαδικασία η οποία υλοποιείται μέσα από διαδοχικά εργαστηριακά μαθήματα, που ξεκινούν με την έναρξη των σπουδών τους μέχρι και την αποφοίτησή τους. Πάνω απ’ όλα, αυτή η διαδικασία συμβάλλει στην απόκτηση επιστημονικής ωρίμανσης, αυτοπεποίθησης και κατανόησης του φυσικού κόσμου.»

Δυναμικό περιβάλλον εκπαίδευσης και έρευνας

Το 1200 τετραγωνικών μέτρων Εργαστήριο Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ενιαίο πανεπιστημιακό εργαστηριακό χώρο στην Κύπρο.

Στεγάζει περισσότερες από 20 Εργαστηριακές και Ερευνητικές Μονάδες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick, του Frederick Research Center και του Frederick Institute of Technology. Κάθε Εργαστηριακή ή Ερευνητική Μονάδα οργανώνεται, λειτουργεί και αναπτύσσεται υπό την ευθύνη ενός μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού ενώ παράλληλα το σύνολο του Εργαστηρίου υποστηρίζεται από τέσσερεις Εργαστηριακούς Βοηθούς, μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου.

«Η συνύπαρξη αυτών των Μονάδων προωθεί τη διεπιστημονική συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης», εξηγεί ο Καθ. Δημοσθένους, επισημαίνοντας ότι ο ενιαίος αυτός χώρος «δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον εκπαίδευσης και έρευνας, που ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών, φοιτητριών, ερευνητών, ερευνητριών και ακαδημαϊκού προσωπικού από διαφορετικά γνωστικά πεδία. Αξιοποιούμε, έτσι, με τον βέλτιστο τρόπο, τον εξοπλισμό και τις υποδομές.»

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου υποστηρίζει όλα τα εργαστηριακά μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο ενώ παράλληλα, «η πειραματική έρευνα σε εργαστηριακό περιβάλλον επεκτείνεται και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών και αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχή ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων και διδακτορικών διατριβών.»

Την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να πειραματιστούν στο εργαστήριο έχουν και μαθητές και μαθήτριες κατά τη διάρκεια δράσεων του Πανεπιστημίου όπως το STEM Camp, το πρόγραμμα «Μια Βδομάδα Φοιτητής/τρια» για τις Τεχνικές Σχολές, και τα Career Discovery Days.

Εμπλοκή σε έρευνα, προετοιμασία για το αύριο

Όπως αναφέρει ο Καθ. Δημοσθένους «έχουμε διαμορφώσει ένα σύγχρονο Εργαστήριο με άριστες επιδόσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας και ταυτόχρονα της παροχής υπηρεσιών προς τη βιομηχανία και την κοινωνία γενικότερα. Οι δραστηριότητες αυτές καλύπτουν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων των Πολιτικών Μηχανικών και των Μηχανολόγων Μηχανικών. Σημαντικότερο ίσως επίτευγμα είναι η μύηση των φοιτητών/τριών μας στην πειραματική έρευνα, γεγονός που τους/τις καθιστά ικανούς/ές να ανταπεξέλθουν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις μετά την αποφοίτησή τους, αλλά και η εμπλοκή τους στη συνέχεια σε ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.»

Επιτεύγματα, από την ιδέα στο τελικό προϊόν

Το Εργαστήριο Μηχανικής του Πανεπιστημίου Frederick, μέσα από τον εξοπλισμό που διαθέτει, εξυπηρετεί δέκα ξεχωριστούς τομείς: από την αειφόρο ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση κτηρίων μέχρι την αντοχή υλικών, την κατασκευή οχημάτων και τη συγκόλληση μεγάλων διαστάσεων γλυπτών! Μερικά παραδείγματα:

H Ομάδα Φόρμουλας του Πανεπιστημίου κατασκευάζει στο Εργαστήριο Μηχανικής ένα μονοθέσιο αγωνιστικό που κάθε χρόνο συμμετέχει σε διεθνείς διαγωνισμούς Φοιτητικής Μηχανολογίας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετέχουν στην ομάδα χρησιμοποιούν εξειδικευμένα προγράμματα σχεδιασμού και προσομοιώσεων, και 3D printers για τη δημιουργία του αρχικού πρωτοτύπου πριν από την τελική κατασκευή. Κατασκευάζουν από το μηδέν και όλα σχεδόν τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου: τον σωληνωτό σκελετό, το αμάξωμα, το σύστημα ανάρτησης, το σύστημα διεύθυνσης, το σύστημα πέδησης, το κύκλωμα ψύξης, το σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων, το τιμόνι του οδηγού και πολλά άλλα. Εγκαθιστούν και προγραμματίζουν τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα μηχανήματα όπως CNC τόρνο και φρέζα, μηχανήματα συγκόλλησης, CNC router και laser και άλλο εξειδικευμένο εξοπλισμό που είναι διαθέσιμος στα εργαστήρια.

Δομοστατική και Σεισμική Μηχανική (Structural & Earthquake Engineering): ΟΚαθηγητής Μίλτων Δημοσθένους αναφέρει σχετικά: «Σημαντικός αριθμός δομικών στοιχείων και κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού υπό κλίμακα, κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο και φέρουσα τοιχοποιία, εξετάζονται από φοιτητές/τριες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες φόρτισης. Επιπλέον, με τη χρήση της Σεισμικής Τράπεζας εξετάζονται μοντέλα κατασκευών υπό κλίμακα καθώς και συστήματα μείωσης των ταλαντώσεων των κατασκευών λόγω σεισμού. Οι σχετικές εμπειρίες και η τεχνογνωσία που απέκτησαν αρκετοί φοιτητές και φοιτήτριές μας σε τέτοια θέματα, μας επέτρεψε να ενθαρρύνουμε τη συνέχιση των σπουδών τους καθώς και τη συμμετοχή τους σε σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί από το Πανεπιστήμιο Frederick. Ενδεικτικά αναφέρω τη συμμετοχή τους στην εκπόνηση δύο Μικροζωνικών Μελετών στην Κύπρο που έχουν ως στόχο τη μελέτη-πρόβλεψη της κίνησης του εδάφους σε περίπτωση σεισμού σε πολεοδομικά συγκροτήματα και τη συγγραφή οδηγιών προς Μηχανικούς για βελτιστοποίηση του αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών. Στον τομέα αυτό υπήρξε καθοριστική η συμβολή φοιτητών/τριών και αποφοίτων μας στην επεξεργασία καταγραφών πραγματικών σεισμών από δίκτυα επιταχυνσιογράφων και η αξιολόγηση της γεωγραφικής διασποράς των εδαφικών επιταχύνσεων. Άξια αναφοράς είναι και η συμμετοχή φοιτητών/τριών και αποφοίτων μας σε εργασίες αποτύπωσης, τεκμηρίωσης υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωσης προτάσεων αποκατάστασης ιστορικών κατασκευών και μνημείων».

Δομικά Υλικά (Building Materials): Ο Καθηγητής Δημήτρης Νικολαΐδης, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, αναφέρει σχετικά: «Τα τελευταία χρόνια, η έρευνά μας προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου. Ειδικά στον τομέα των δομικών υλικών, επικεντρωνόμαστε στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση οικοδομικών αποβλήτων με σκοπό την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων υλικών, θερμομονωτικών και πυράντοχων, τόσο με συμβατικούς τρόπους παραγωγής, όσο και με τρισδιάστατη εκτύπωση. Στο πλαίσιο της ερευνητικής μας δραστηριότητας έχει αγοραστεί σημαντικός εξοπλισμός όπως τρισδιάστατος εκτυπωτής υλικών, ρομποτικό σύστημα διαχωρισμού υλικών κ.ά., ο οποίος χρησιμοποιείται και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έχουμε συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων προς αυτό το σκοπό, σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς και τη βιομηχανία.»

Επιπλέον, ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί φοιτητές και φοιτήτριες διεξάγουν έρευνα σε τομείς όπως ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων και η ενεργειακή τους αποδοτικότητα, αλλά και η διαχείριση φυσικών κινδύνων, όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες. Έμφαση δίνεται και στη σεισμική συμπεριφορά των κατασκευών, μέσω της χρήσης της Σεισμικής Τράπεζας, ενός εξειδικευμένου εργαλείου προσομοίωσης σεισμικών δονήσεων.

«Το Εργαστήριο Μηχανικής είναι πολλά περισσότερα από ένας χώρος με σύγχρονο εξοπλισμό. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός καινοτομίας, συνεργασίας και δημιουργίας, όπου η θεωρητική γνώση εφαρμόζεται στην πράξη. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας δεν μαθαίνουν απλώς ‘πώς λειτουργούν τα πράγματα’ αλλά πώς να συνεργάζονται, να σχεδιάζουν, να δοκιμάζουν, ακόμα και να αποτυγχάνουν και να ξαναπροσπαθούν. Εδώ αποκτούν ουσιαστική εμπειρία και προετοιμάζονται κατάλληλα για το αύριο.»

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου είναι η μοναδική Πολυτεχνική Σχολή σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Έχει μακρά παράδοση στον χώρο της Μηχανικής, αποτελώντας την παλαιότερη ακαδημαϊκή κοινότητα στον τομέα της εκπαίδευσης μηχανικών στην Κύπρο, με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Έχοντας ως προτεραιότητα την ανάδειξη υψηλής ποιότητας αποφοίτων με ισχυρά επιστημονικά προσόντα, έχει μέχρι σήμερα χιλιάδες απόφοιτους διπλωματούχους μηχανικούς, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών αναγκών στον τομέα της μηχανικής στην Κύπρο, την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προσφέρει προγράμματα σπουδών στους τομείς της Μηχανικής (Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός Οχημάτων), της Τεχνολογίας (Πληροφορική, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), πενταετές Δίπλωμα – Integrated Master Αρχιτέκτονα Μηχανικoύ, καθώς και μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σε τομείς αιχμής.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και για διευθέτηση συνάντησης με τις/τους Συμβούλους του Πανεπιστημίου μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 22394394 (Λευκωσία) και 25730975 (Λεμεσός), να στείλετε email στο adminfo@frederick.ac.cy ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.frederick.ac.cy. Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο αρχίζει στις 6 Οκτωβρίου 2025.