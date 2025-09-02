Το βράδυ της Παρασκευής, το Cloud9 στο ARARAT – The Signature Collection άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του, φιλοξενώντας ένα αποκλειστικό media preview πριν από την επίσημη έναρξή του.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι των ΜΜΕ, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μοναδική γαστρονομική φιλοσοφία του Cloud9 μέσα από ένα ειδικά επιμελημένο tasting menu της Guest Chef Julia Komp, βραβευμένης με αστέρι Michelin και ιδιοκτήτριας του εστιατορίου Sahila στην Κολωνία. Στο Sahila, κάθε μενού αποτελεί ένα ταξίδι ανά τον κόσμο: κάθε πιάτο είναι εμπνευσμένο από μια χώρα που η Julia έχει προσωπικά επισκεφθεί – από τα μπαχαρικά του Μαρόκου έως τη φρεσκάδα της Ταϊλάνδης και την κομψότητα της Κορέας.

Στον ένατο όροφο του ARARAT, με πανοραμική θέα στη Λεμεσό, η βραδιά ανέδειξε το όραμα του Cloud9: έναν συνεχώς εξελισσόμενο γαστρονομικό προορισμό, όπου κάθε δύο μήνες ένας νέος σεφ βραβευμένος με αστέρι Michelin ή άλλες διεθνείς διακρίσεις επαναπροσδιορίζει το μενού.

«Το Cloud9 είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτελεί έναν χώρο συνεχούς αναγέννησης», δήλωσε ο Reto H. Mathis, Culinary Curator του ARARAT – The Signature Collection. «Η παρουσία της Julia Komp ως πρώτης guest chef θέτει τον πήχη ψηλά — η κουζίνα της είναι ζωντανή, κομψή και πραγματικά παγκόσμια».

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν εμβληματικά πιάτα από το ρεπερτόριο της Komp, συνοδευμένα από προσεγμένες οινικές επιλογές που ανέδειξαν την ισορροπία παράδοσης και καινοτομίας.

«Είναι τιμή μου να αποτελώ μέρος του εναρκτήριου λακτίσματος του Cloud9», ανέφερε η Chef Julia Komp. «Είναι ένας χώρος που γιορτάζει τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική ανταλλαγή — αξίες που αντικατοπτρίζουν απόλυτα τη δική μου φιλοσοφία στη μαγειρική».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια περιήγηση στο ARARAT – The Signature Collection, υπογραμμίζοντας το όραμα του έργου ως έναν προορισμό που συνδυάζει τη γαστρονομία, την ευεξία και την εκλεπτυσμένη διαβίωση στην καρδιά της Λεμεσού.

Το Cloud9 ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό από το Σάββατο 30 Αυγούστου!

Σχετικά με το Cloud9

Το Cloud9, που βρίσκεται στον ένατο όροφο του ARARAT – The Signature Collection, αποτελεί έναν κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό όπου η γαστρονομία, ο σχεδιασμός και η φιλοξενία συναντιούνται. Με την παρουσία διακεκριμένων και βραβευμένων με αστέρια Michelin guest chefs κάθε δύο μήνες, το Cloud9 προσφέρει ένα fine dining ταξίδι που ανανεώνεται διαρκώς.

Σχετικά με το ARARAT – The Signature Collection

Το ARARAT – The Signature Collection από την CDA είναι το νέο σημείο αναφοράς της Λεμεσού: ένα επιμελημένο οικοσύστημα σύγχρονης διαβίωσης με δέκα γαστρονομικούς προορισμούς, ένα τελευταίας τεχνολογίας wellness center και κομψές κατοικίες — όλα σχεδιασμένα για να προσφέρουν μια εκλεπτυσμένη, αυθεντική εμπειρία ζωής.