Με αισθήματα υπερηφάνειας και ικανοποίησης, η εταιρεία ΚΕΟ ανακοινώνει τη μεγάλη διάκριση της στον Διεθνή Διαγωνισμό Berliner Wine Trophy 2025, τον μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό οίνου που τελεί υπό την αιγίδα του OIV (Διεθνή Οργανισμού Οίνου και Αμπέλου) και της UIOE (Διεθνής Ένωσης Οινολόγων). Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διεξάγεται με αυστηρές προδιαγραφές όπως τις επιβάλλει ο ΟΙV, βάσει των οποίων, ο μέγιστος αριθμός μεταλλίων που απονέμει δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των συμμετοχών, ανεξαρτήτως υψηλής βαθμολογίας.

Η ΚΕΟ απέσπασε:

Χρυσό μετάλλιο για το Γιαννούδι Μαλλιάς 2021

Χρυσό μετάλλιο για την Κουμανδαρία St . John 2017

Αργυρό Μετάλλιο για το Heritage (Μαραθεύτικο) 2020

Το Οινοποιείο Μαλλιάς συμμετείχε στον διαγωνισμό με έξι συνολικά ετικέτες. Πέραν των τριών βραβευθέντων κρασιών, τα υπόλοιπα τρία πήραν βαθμολογίες που τα κατατάσσουν εντός των βραβευθέντων ορίων, γνωστή και ως category IV.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν μεγάλη αναγνώριση για το οινοποιητικό έργο που επιτελείται στην Μαλλιά. Η βράβευση των κρασιών της ΚΕΟ είναι το επιστέγασμα της διαχρονικής αφοσίωσης της μεγαλύτερης επιστημονικής ομάδας στον τομέα της παραγωγής κρασιού στην Κύπρο. Τα μετάλλια που απονεμήθηκαν στο Οινοποιείο Μαλλιάς, αποδεικνύουν ότι οι γηγενείς κυπριακές ποικιλίες προσδίδουν μοναδική ταυτότητα και χαρακτήρα στα κρασιά μας.

Η ΚΕΟ αποτελεί μεγάλο πρεσβευτή της Κύπρου στο εξωτερικό. Η εταιρεία, με τα κρασιά της, την μπύρα της, την κουμανδαρία και άλλα προϊόντα της, τολμά να αναμετρηθεί με κολοσσούς στην παραγωγή ποτών και καταφέρνει να ξεχωρίσει για τη μοναδική της ποιότητα.