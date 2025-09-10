Στο σημερινό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονες οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Οι πληθωριστικές πιέσεις και οι συνεχείς διακυμάνσεις στα επιτόκια επηρεάζουν άμεσα το κόστος δανεισμού και την αποταμίευση, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για συνετή και υπεύθυνη οικονομική διαχείριση.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προκλήσεις, η cdbbank παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην αποστολή της να στηρίζει έμπρακτα τους πελάτες της, προωθώντας τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν ουσιαστική αξία και ευελιξία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα προσφέρει το FlexiQuarter, ένα καταθετικό προϊόν που παρέχει στους καταθέτες καλές αποδόσεις, ευελιξία και τον απόλυτο έλεγχο των αποταμιεύσεών τους.

Δυνατότητα ανάληψης χωρίς επιβάρυνση

Με διάρκεια κατάθεσης μέχρι και 12 μήνες, το FlexiQuarter προσφέρει ως βασικό πλεονέκτημα την ευελιξία, αφού υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης του συνόλου της κατάθεσης στο τέλος κάθε τριμήνου, ξεκινώντας από την ημερομηνία έναρξής της, χωρίς καμία επιβάρυνση. Παράλληλα, οι καταθέτες μπορούν να επιλέξουν είτε την κεφαλαιοποίηση των τόκων είτε την είσπραξή τους στον συνδεδεμένο τρεχούμενο λογαριασμό ανά τρίμηνο.

Το προϊόν προσφέρει επιτόκιο 1,40% για το πρώτο τρίμηνο, με τη συνολική ετήσια απόδοση να διαμορφώνεται στο 1,10%. Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι €50.000.

Με το FlexiQuarter, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν το οικονομικό τους πλάνο με ευέλικτο τρόπο, αξιοποιώντας την απόδοση των αποταμιεύσεών τους, ενώ παράλληλα μπορούν με ευκολία να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της αγοράς. Επιπρόσθετα, τα χαρακτηριστικά του, το καθιστούν ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν τη δυνατότητα άμεσης ρευστότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και μία ασφαλή επιλογή, εφόσον καλύπτεται από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων.

Λ. Μαραγκός: Στόχος οι πελάτες να έχουν ευελιξία και απόλυτο έλεγχο των καταθέσεών τους

Σε δηλώσεις του ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της cdbbank, κ. Λούκας Μαραγκός, επισήμανε ότι το τραπεζικό και οικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς και γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο, με αποτέλεσμα οι ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών να εξελίσσονται και να διαφοροποιούνται ταχύτατα. Η cdbbank, όπως ανέφερε, ανταποκρίνεται προσαρμόζοντας δυναμικά τη στρατηγική της, ώστε να διατηρεί ισχυρή την ανταγωνιστική της θέση και να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των πελατών της.

«Η προώθηση ευέλικτων καταθετικών προϊόντων, όπως το FlexiQuarter, καθώς και η παροχή εξατομικευμένων τραπεζικών υπηρεσιών, εξυπηρετούν την προσπάθειά μας να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά και με συνέπεια στις ανάγκες των πελατών μας. Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε ουσιαστικά την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία της Κύπρου, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας», πρόσθεσε.

Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη cdbbank στο +357 22846500, να υποβάλουν το αίτημά τους στο info@cdb.com.cy ή να επισκεφθούν τα καταστήματα της Τράπεζας.

Για τα καταθετικά προϊόντα της cdbbank ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τα ποσά που κατατίθενται στο FlexiQuarter καλύπτονται από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει το προϊόν χωρίς προειδοποίηση, καθώς και να αρνηθεί κατάθεση ή/και να τερματίσει τη σχέση της με τον καταθέτη οποτεδήποτε.