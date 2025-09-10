Ηχηρά μηνύματα ενότητας και στήριξης στη νέα γενιά επαγγελματιών της Ευρώπης ακούστηκαν στο κατάμεστο Jyske Bank Boxen Arena

Με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης στο Jyske Bank Boxen Arena άνοιξε χθες βράδυ η αυλαία του EuroSkills 2025, χαρίζοντας στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας σε χιλιάδες θεατές. Η «Παρέλαση των Εθνών» υπήρξε το επίκεντρο της βραδιάς, με σχεδόν 600 νέους επαγγελματίες από 32 χώρες να ανεβαίνουν στη σκηνή, κρατώντας τις σημαίες των χωρών τους και γνωρίζοντας την αποθέωση του κοινού.

Η κυπριακή αποστολή παρέλασε με ιδιαίτερη περηφάνια, με τη σημαία της Κύπρου να κυματίζει, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα ενός κατάμεστου σταδίου. Οι διαγωνιζόμενοι, με χαμόγελο και αυτοπεποίθηση, ανέβηκαν στη σκηνή, φανερώνοντας όχι μόνο την ατομική τους αποφασιστικότητα αλλά και το συλλογικό πνεύμα της ομάδας. Στις κερκίδες, οι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες και τα στελέχη του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) παρακολούθησαν με συγκίνηση την παρουσία των νεαρών επαγγελματιών. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη αισιοδοξία για την επιτυχή πορεία τους στον διαγωνισμό, αλλά και ελπίδα για τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες που θα αποκομίσουν μέσα από αυτή τη μοναδική συμμετοχή, ενισχύοντας το μέλλον της κυπριακής νεολαίας στον επαγγελματικό στίβο. Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν μηνύματα αισιοδοξίας από τον Πρόεδρο του EuroSkills Herning 2025 και πρώην Πρωθυπουργό της Δανίας, Poul Nyrup Rasmussen, τον Δανό Υπουργό Παιδείας, Mattias Tesfaye, καθώς και τον Πρόεδρο του WorldSkills Europe, Ben Blackledge, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή του Jyske Bank Boxen Arena. Μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή αποτέλεσε η Ορκωμοσία των Διαγωνιζόμενων και των Εμπειρογνωμόνων, που υπογράμμισε τις θεμελιώδεις αξίες της ενότητας, του σεβασμού και της αριστείας. Η Κύπρος συμμετέχει με την Εθνική Ομάδα Δεξιοτήτων, η οποία δημιουργήθηκε μέσα από τον εθνικό διαγωνισμό SkillsCyprus 2024 και προετοιμάστηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην αποστολή περιλαμβάνονται οχτώ νέοι και νέες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε διαφορετικούς τομείς. Η Ξάνθια Παπαβασιλείου εκπροσωπεί τον τομέα της αισθητικής, ο Aleks Litchev διαγωνίζεται στον τομέα του bartending και της τραπεζοκομίας ενώ οι Χριστόφορος Μαλέκος και Μάρω Μανώλη στην επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική ανάπτυξη. ενώ. Ο Ανδρέας Χαραλάμπους στη μαγειρική και ο Γιάννης Γιάγκου στην ανάπτυξη εφαρμογών και ιστότοπου. Ο Δημοσθένης Βαμβουρέλλης θα διαγωνιστεί στη μηχανολογία και τον μηχανολογικό σχεδιασμό CAD ενώ ο Φίλιππος Τύμβιος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στις γραφικές τέχνες. Η παρουσία της ομάδας στο EuroSkills αποτελεί μια σημαντική εμπειρία, που συνδυάζει τον υγιή συναγωνισμό με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στην Κύπρο να συμμετέχει ενεργά σε έναν θεσμό πανευρωπαϊκής εμβέλειας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακές καλλιτεχνικές εμφανίσεις και το κοινό όρθιο να χειροκροτεί με ενθουσιασμό, στέλνοντας μηνύματα ενότητας και στήριξης στη νέα γενιά επαγγελματιών της Ευρώπης.

Η συμμετοχή της Κύπρου σε αυτόν τον κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό προσφέρει στους νεαρούς συμμετέχοντες μοναδικές ευκαιρίες να αναδείξουν τα ταλέντα τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας του μέλλοντος. Τέλος, συμβάλλει στην ανάδειξη της χώρας μας ως ενεργού μέλους μιας ευρωπαϊκής κοινότητας που επενδύει στην εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

