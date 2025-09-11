Πώς θα σου φαινόταν να ζεις σε ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης; Τα Λεύκαρα με τα λιθόστρωτα δρομάκια, τα σπίτια με τα χρωματιστά παράθυρα και τις μυρωδάτες αυλές, είναι λες και ξεπήδησαν από μια καρτ ποστάλ μιας άλλης εποχής. Που όμως καταφέρνει να συνδυάζει αριστοτεχνικά τη γοητεία του παρελθόντος με τις σύγχρονες ανέσεις, αποδεικνύοντας ότι η ζωή στο χωριό προσφέρει κάτι μοναδικό: Την ηρεμία με την έντονη αίσθηση της κοινότητας και την εγγύτητα με τη φύση.

Ακαταμάχητη γοητεία

Η αρχιτεκτονική των Λευκάρων είναι ιδιαίτερη. Πετρόκτιστα σπίτια, χρωματιστά παράθυρα, εντυπωσιακές ξύλινες πόρτες και λιθόστρωτα δρομάκια. Η ομορφιά του χωριού είναι τέτοια που το 2015 τα Πάνω Λεύκαρα συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο με τα «30 Ομορφότερα Χωριά της Ευρώπης» που συνέταξε ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων της Ιαπωνίας. Η φήμη των Λευκάρων όμως δεν περιορίζεται στη γραφικότητά τους, αλλά και στην πολιτιστική τους κληρονομιά. Συγκεκριμένα, το 2009 το λευκαρίτικο κέντημα συμπεριλήφθηκε στον παγκόσμιο αντιπροσωπευτικό κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Εκτός όμως από τα παραδοσιακά κεντητά δαντελένια χειροτεχνήματά τους, παγκοσμίως γνωστά είναι και τα ασημένια συρματουργήματά τους.

Χτισμένο στους πρόποδες της νοτιοανατολικής πλευράς της οροσειράς του Τροόδους, χωρίζεται στα Πάνω και τα Κάτω Λεύκαρα. Παρά το ότι απέχουν κάτι λιγότερο από μια ώρα περίπου από τη Λευκωσία και τη Λεμεσό και μισή περίπου ώρα από τη Λάρνακα, τα Λεύκαρα είναι ένα χωριό με ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, δίνοντας τη δυνατότητα στους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες του τη δυνατότητα να χαρούν όσα έχει να προσφέρει, καθώς συνδυάζει την ηρεμία με έναν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.

Εξερευνώντας τα Λεύκαρα

Τα Λεύκαρα, αδιαμφισβήτητα, είναι ένα χωριό με πλούσια ιστορία. Αρκεί μια επίσκεψη στο «Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Παραδοσιακής Κεντητικής και Αργυροχοϊας», για να το επιβεβαιώσεις. Από αστικά έπιπλα του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα μέχρι παραδοσιακές στολές, είδη αργυροχοΐας και λευκαρίτικα κεντήματα. Το «Κέντρο Χειροτεχνίας Λευκάρων» κρατά τη λευκαρίτικη παράδοση ζωντανή, καθώς εκεί εκπρόσωποι της νέας γενιάς μαθαίνουν την τέχνη του κεντήματος και της αργυροχοΐας.

Ένα από τα αξιοθέατα του χωριού είναι η μεγαλοπρεπής εκκλησία αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό. Οι τοιχογραφίες που σώζονται πίσω από το τέμπλο του ναού, χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα. Εκτός από τη μεγάλη εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, τα Λεύκαρα είναι γεμάτα με παρεκκλήσια, γεγονός που καταδεικνύει την έντονη θρησκευτικότητα των κατοίκων, με κάποια να αποτελούν έξοχα δείγματα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Από το εκκλησάκι της Παναγίας της Λιβαδιώτισσας, μπορεί κανείς να απολαύσει την πανοραμική θέα προς την κοιλάδα του ποταμού Συργάτη.

Βέβαια, στο χωριό υπάρχουν εξαιρετικά καφενεδάκια που σερβίρουν σπιτικές σουμάδες και λεμονάδες, καθώς και ταβέρνες που υμνούν την ντόπια κουζίνα. Τα Λεύκαρα εξάλλου είναι ξακουστά τόσο για τον ιδιαίτερο τταβά τους, όσο και για τα λουκούμια τους.

Kαι επειδή ένα από τα πλεονεκτήματα της ζωής στο χωριό είναι η επανασύνδεση με τη φύση, η διαδρομή στο μονοπάτι Πάνω Λεύκαρα – Εκκλησία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος αποτελεί μια αξιοσημείωτη εμπειρία, που μπορεί να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου.

Όταν η παράδοση συναντά τη σύγχρονη διαβίωση

Σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία στα Πάνω Λεύκαρα, κοντά στον λόφο του Σωτήρα, η Cyfield έρχεται να κάνει το όνειρο της ζωής στο χωριό πραγματικότητα.

Mε απόλυτο σεβασμό στην παράδοση και την αρχιτεκτονική της περιοχής, τα “Lefkara Homes” απέχουν μόλις πέντε λεπτά από τον πυρήνα του χωριού. Πρόκειται για 17 διώροφες κατοικίες, δύο έως τριών υπνοδωματίων, οι οποίες απευθύνονται σε όσους αναζητούν έναν σύγχρονο τρόπο ζωής, αλλά συνάμα αποζητούν την ηρεμία και τη γραφικότητα, πλάι στη φύση.

Με έμφαση στη βιωσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση, η Cyfield για άλλη μια φορά δημιουργεί ένα μοντέρνο περιβάλλον διαβίωσης, μια κοινότητα, κατασκευασμένη με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Γιατί τα “Lefkara Homes” είναι πολύ περισσότερα από απλά ακίνητα. Είναι μια επένδυση ζωής. Εκεί όπου τα όνειρα, γίνονται πραγματικότητα!

