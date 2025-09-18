To χθες, το σήμερα και το αύριο του Ομίλου

Τους άρρηκτους δεσμούς με την Αμμόχωστο, τα ορόσημα της 50ετούς πορείας του και τα σχέδιά του για το μέλλον, ανέδειξε σε διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025, ο Όμιλος Lordos United. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν, επίσης, η στρατηγική βιωσιμότητας και οι πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού. Η διάσκεψη έλαβε χώρα με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων επιτυχημένης πορείας και 66 χρόνων από την ίδρυση της Lordos Plastics.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Κίκης Καζαμίας, υπενθύμισε ότι το όραμα γεννήθηκε στην Αμμόχωστο και παρέμεινε ζωντανό ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές. «Η Αμμόχωστος είναι ο φάρος που μας καθοδηγεί», ανέφερε, τονίζοντας ότι «η πραγματική ηγεσία είναι η έγνοια για τον άλλον, είναι η ικανότητα να δημιουργείς κάτι καινούργιο και αν χρειαστεί, ακόμα και από τις στάχτες».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου, Μάριος Κωνσταντούρας, αναφέρθηκε στη δυναμική ανάπτυξη και τη βιώσιμη στρατηγική του: «Η Lordos United, βασισμένη στη μακρόχρονη εμπειρία της Lordos Plastics, έχει εξελιχθεί σε έναν δυναμικό Όμιλο με παρουσία σε πολλούς τομείς, απασχολώντας πάνω από 220 εργαζομένους και διαθέτοντας περισσότερα από 2.500 προϊόντα». Υπογράμμισε ακόμη ότι «τα τελευταία χρόνια επενδύσαμε πέραν των 6 εκατομμυρίων ευρώ σε σύγχρονο εξοπλισμό για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη, με εμβληματικό παράδειγμα τη σειρά ECOBAGS, έως και 90% ανακυκλωμένη πρώτη ύλη και πιστοποίηση Blue Angel, τιμημένη με δύο Cyprus Retail Excellence Awards 2020, ενώ προχωρούν σχέδια για την εγκατάσταση ενός από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής ενέργειας». «Παράλληλα», υπέδειξε, «οι πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001 επιβεβαιώνουν τη διαρκή προσήλωση στην ποιότητα και στο περιβάλλον».

Με οδηγό την ιστορία και τις αξίες του ιδρυτή του, Φώτιου Λόρδου, ο Όμιλος Lordos United ανανέωσε τη δέσμευσή του να παραμένει ένας υπερσύγχρονος, καινοτόμος οργανισμός που συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, με σεβασμό στις ρίζες, τους ανθρώπους του και την κοινωνία.

Στη διάρκεια της διάσκεψης έγινε εκτενής αναφορά στην επετειακή πολιτιστική παράσταση «Το Γέρικο Δεντρό», αφιερωμένη στην Αμμόχωστο, που θα παρουσιαστεί το βράδυ της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ.