Η Alpan Trade, μέλος του Alpan Group Ltd, ανακοινώνει επίσημα την ένταξη της γνωστής μάρκας METZ στο χαρτοφυλάκιό της. Η METZ αποτελεί μέρος του διεθνώς αναγνωρισμένου ομίλου Skyworth Group Co., Ltd. Με αυτήν τη στρατηγική συνεργασία, η Alpan Trade διευρύνει δυναμικά την παρουσία της, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στους τομείς της πώλησης τηλεοράσεων και κλιματιστικών στην Κύπρο.

Η Skyworth Group Co. Ltd, είναι ένας από τους κορυφαίους πολυεθνικούς ομίλους τεχνολογίας με έδρα τη Shenzhen της Κίνας. Ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και των λύσεων «έξυπνης» τεχνολογίας με ισχυρή παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες. To γερμανικό brand τηλεοράσεων METZ αποτελεί μια προσιτή και έξυπνη λύση για το ευρύ καταναλωτικό κοινό και διαθέτει καινοτόμες τεχνολογίες όπως OLED, Mini LED Frame & LED με λογισμικό Google σε διαστάσεις από 24 μέχρι 100 ίντσες που προσφέρουν στον θεατή μια εξαιρετική εμπειρία ψυχαγωγίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός τηλεοράσεων από την προϊοντική γκάμα της ΜΕΤΖ διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση.

Το Alpan Group ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται τόσο στο χονδρικό όσο και στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, ενώ είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας κινητών τηλεφώνων Samsung, καθώς και των μικροσυσκευών Kenwood, DeLonghi, Braun και Sage σε όλη την Κύπρο. Ο Όμιλος, μέσω της Electroline, κατέχει ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά με 9 καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, ενώ με τη Samsung κατέχει μερίδιο 45% της συνολικής αγοράς κινητών τηλεφώνων. To 2023, το Group, μέσω της Executive Lease άρχισε να δραστηριοποιείται στον χώρο των μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων. Από το 2025, το Group αποτελεί τον επίσημο διανομέα της BYD στην κυπριακή αγορά, του κορυφαίου κατασκευαστή Οχημάτων Νέας Ενέργειας (NEV) παγκοσμίως, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την ηλεκτροκίνηση στη χώρα.

Με την προσθήκη αυτή, το Alpan Group Ltd μέσω της Alpan Trade προσθέτει ακόμα μια ποιοτική επιλογή στην κατηγορία της τηλεόρασης και του κλιματισμού, προσφέροντας προσιτές λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε καταναλωτή.