Europa Donna Κύπρου. Από τη Σιωπή στη Φωνή. Διεκδικούμε.

Στις 4 Οκτωβρίου, στην 21 Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες θα περπατήσουμε μαζί για να σπάσουμε τη σιωπή, για όλα όσα καταφέραμε να πετύχουμε, και τις ουσιαστικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν.

Η Alpha Bank Κύπρου από φέτος στρατηγικός συνεργάτης της πορείας.

Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα 22 Σεπτεμβρίου στο Bean Bar Café στη Λεωφ. Μακαρίου στη Λευκωσία, ανακοινώθηκε η διεξαγωγή της 21ης Πορείας με τις Ροζ Φιγούρες της Europa Donna Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου στη Λευκωσία. Αυτή τη χρονιά, η Πορεία, που ξεκινά στις 5 το απόγευμα από το Παλαιό ΓΣΠ, αφιερώνεται στη δύναμη της διεκδίκησης και της ενότητας, και πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα της Πρώτης Κυρίας της Δημοκρατίας, κ. Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, θα ενώσουμε τις φωνές μας και θα περπατήσουμε για όλα όσα άλλαξαν και για όλα όσα χρειάζεται να γίνουν, για την ενημέρωση, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού, συμμετέχοντας στην Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες, που αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση συμπαράστασης ασθενών στην Κύπρο.

Η πορεία θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα, με σημείο εκκίνησης τo Παλαιό ΓΣΠ στη Λευκωσία και θα κατευθυνθεί από εκεί στο κτίριο της Αlpha Bank Κύπρου, Στυλιανού Λένα, που από φέτος είναι ο Στρατηγικός Συνεργάτης της Πορείας. Εκεί θα τοποθετηθούν 849 φιγούρες που συμβολίζουν τα νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού σε γυναίκες, που καταγράφηκαν το 2024 στην Κύπρο, 9 μπλε φιγούρες που συμβολίζουν τα νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού σε άντρες και 273 τιρκουάζ φιγούρες για τα νέα περιστατικά γυναικολογικού καρκίνου. Θα τοποθετηθούν επίσης και 285 λευκές φιγούρες που συμβολίζουν τα άτομα που δυστυχώς έχουμε χάσει κατά το 2024.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Europa Donna Κύπρου Στέλλα Μάστορα, τόνισε πως με τη φετινή εκστρατεία πάμε πίσω 25 χρόνια, «τότε που ξεκίνησε το έργο της η Europa Donna Κύπρου, όταν ο καρκίνος ήταν ακόμη ταμπού, χωρίς όνομα και χωρίς φωνή. Μέσα όμως από σοβαρή δουλειά, επιμονή και συλλογική προσπάθεια, φτάσαμε σήμερα να μιλάμε ανοιχτά. Να ενημερώνουμε και να διεκδικούμε. Από τη σιωπή, περάσαμε στη φωνή». H κ. Μάστορα έκανε αναφορά σε πρόσφατα βασικά επιτεύγματα μέσα από διεκδικήσεις, αλλά και στις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν. Στη συνέχεια, ευχαρίστησε την Alpha Bank Κύπρου, η οποία από φέτος, αποτελεί τον νέο στρατηγικό συνεργάτη της Πορείας με τις Ροζ Φιγούρες, την Delema McCann Cyprus για τα ωραία δημιουργικά της εκστρατείας, καθώς και τους υπόλοιπους υποστηρικτές. Τέλος, απευθύνοντας κάλεσμα στον κόσμο για την Πορεία, η κ. Μάστορα ανέφερε: «Εκεί, όλοι μαζί θα ενώσουμε τη φωνή μας, για όσους παλεύουν, για όσους χάσαμε, για ένα μέλλον με περισσότερη φροντίδα, λιγότερο φόβο και περισσότερη ελπίδα».

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Europa Donna Κύπρου Μάριος Χαραλαμπίδης, αναφέρθηκε στην αύξηση των περιστατικών καρκίνου του μαστού και γυναικολογικού καρκίνου. Εξηγώντας το μήνυμα της φετινής εκστρατείας, αφού αναφέρθηκε εν συντομία στη διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια, από τη σιωπή στη φωνή, τόνισε την ανάγκη για συνεχή και σωστή ενημέρωση και διαφώτιση αλλά και ευαισθητοποίηση, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις έννοιες της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της εξειδίκευσης, σε συνάρτηση με όλα όσα έχουν επιτευχθεί αλλά και με όσα επιβάλλεται να γίνουν. Κι αυτά, όπως δήλωσε, είναι απόλυτα συνυφασμένα τόσο με την ισότιμη πρόσβαση του πληθυσμού σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας όσο και με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Στάθηκε ιδιαίτερα στο πλαίσιο της νέας μεγάλης συνεργασίας που αρχίζει μεταξύ της Europa Donna Κύπρου και της Alpha Bank Κύπρου, ευχαριστώντας θερμά τον νέο στρατηγικό συνεργάτη της Πορείας ο οποίος, μέσα από διάφορες άλλες ενέργειες, βρίσκεται δίπλα στον Οργανισμό εδώ και αρκετά χρόνια. Ο κ. Χαραλαμπίδης ευχαρίστησε θερμά την Πρώτη Κυρία της Δημοκρατίας η οποία έχει θέσει τη φετινή Πορεία υπό την Αιγίδα της, την Delema McCann, που επιμελείται του δημιουργικού και επικοινωνιακού πλάνου της εκστρατείας, την ΟΠΑΠ Κύπρου και όλους τους υπόλοιπους υποστηρικτές της Πορείας, τα ΜΜΕ καθώς και όλα τα άτομα και οργανισμούς που στηρίζουν το πολύπλευρο έργο της Europa Donna Κύπρου. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην εξαιρετική ομάδα της Europa Donna Κύπρου, για την καθημερινή προσπάθεια και αφοσίωση προς επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. «Απευθύνουμε λοιπόν κάλεσμα σε όλες και όλους. Σας περιμένουμε στις 4 Οκτωβρίου, στις 5 μ.μ., στο Παλαιό ΓΣΠ», δήλωσε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Στον χαιρετισμό του, ο CEO της Alpha Bank Κύπρου Μίλτος Μιχαηλάς, ανέφερε: «Για την Alpha Bank Κύπρου, η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή. Από φέτος, υιοθετούμε επίσημα την Πορεία, κορυφώνοντας μια σχέση συνεργασίας με την Europa Donna που χτίστηκε σταθερά τα προηγούμενα χρόνια. Η απόφασή μας αυτή δεν είναι μια τυπική στήριξη. Είναι δέσμευση ότι θέλουμε να είμαστε μέρος της κοινωνικής αλλαγής. Ότι θέλουμε να βάλουμε τη φωνή μας δίπλα σε εκείνες που διεκδικούν και να συμβάλουμε με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μέλλον». Ο κ. Μιχαηλάς σημείωσε επίσης πως φέτος η Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες, ξεκινά από το ιστορικό ΓΣΠ, έναν χώρο γεμάτο μνήμες και θα καταλήξει στο κτίριο της Alpha Bank Κύπρου, στην οδό Στυλιανού Λένα. «Για εμάς, ο τερματισμός αυτός έχει ισχυρό συμβολισμό. Θέλουμε το σπίτι μας να είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Να είναι προορισμός στήριξης και ελπίδας. Να στείλει το μήνυμα ότι μια Τράπεζα μπορεί και πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από οικονομικός θεσμός· να είναι φορέας κοινωνικής ευθύνης και συλλογικής δύναμης».

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου λοιπόν στις 5 το απόγευμα ας περπατήσουμε για να προχωρήσουμε και να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα, στην ενημέρωση, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την εξειδίκευση. Γιατί η ζωή μετρά.

Europa Donna Κύπρου. Από τη Σιωπή στη Φωνή. Διεκδικούμε.

Ραντεβού στις 5 το απόγευμα, στο Παλαιό ΓΣΠ, στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες europadonna.com.cy