Ο ACCA (Ascociation of Chartered Certified Accountants) ανανέωσε στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) με το Σύνδεσμο Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (IIA Cyprus).

Εκ μέρους του ACCA, το ανανεωμένο MoU υπέγραψε η κα. Andreia Stanciu, Επικεφαλής Νότιας Ευρώπης, η οποία επισκέφθηκε την Κύπρο για σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς όπως το Σύνδεσμο Εγκεκριμέων Λογιστών Κύπορου – ΣΕΛΚ, εκπροσώπους του επαγγέλματος, μέλη και παρόχους εκπαίδευσης. Εκ μέρους του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, το MoU υπέγραψε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Αριστόδημος Γιάννακας.

Η ανανέωση αυτής της συνεργασίας επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ACCA να οικοδομεί και να στηρίζει ουσιαστικές συνεργασίες που προσφέρουν αλληλοϋποστήριξη και μεγαλύτερη αξία στο επάγγελμα. Μέσα από στενότερους δεσμούς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο ACCA συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου επαγγέλματος και μιας καλύτερη κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της κας Stanciu, ο ACCA διοργάνωσε βραδιά δικτύωσης για μέλη και συνεργάτες, προσφέροντας μια πολύτιμη πλατφόρμα για επαγγελματίες να συζητήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες και να ενισχύσουν τις μεταξύ τους επαφές.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκούς, ανώτερα στελέχη μεγάλων εταιρειών και επαγγελματικών οργανισμών. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους ήταν ο κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, ο κ. Πάνος Προδρομίδης, Γενικός Διευθυντής της Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, ο κ. Αριστόδημος Γιάννακας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, και η κα. Βαρβάρα Λιλλήκα Πετροπούλου, Εκπρόσωπος του ACCA στην Κύπρο.

Κατά την ομιλία της στην εκδήλωση, η κα. Stanciu, καλωσορίζοντας τους καλεσμένους, ανέφερε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανανεώσαμε το Μνημόνιο Συναντίληψης μας με το Σύνδεσμο Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία μας με το IIA, η οποία περιλαμβάνει και τη στήριξη των μελών του ACCA ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Certified Internal Auditor (CIA). Την ίδια στιγμή, αποδίδουμε μεγάλη αξία στις τοπικές συνεργασίες μας με παραρτήματα όπως το IIA Cyprus, οι οποίες μας επιτρέπουν να στηρίζουμε το επάγγελμα πιο αποτελεσματικά στην πράξη. Θερμές ευχαριστίεςστον κ. Αριστόδημο Γιάννακα, Πρόεδρο του IIA Cyprus, για τη συνεχή του στήριξη στην υλοποίηση και αποτελεσματική εφαρμογή του Μνημονίου μας.

Η εκδήλωση δικτύωσης αυτής της εβδομάδας αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της δέσμευσής μας να δημιουργούμε κοινότητες, βασισμένες στο πολύ επιτυχημένο Κοινό Σχέδιο Εξετάσεων (Joint Examination Scheme) ACCA – ΣΕΛΚ, δημιουργώντας ευκαιρίες για ουσιαστικό διάλογο και ενισχύοντας τους δεσμούς μας με όλο το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα.Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία για να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση σε όλους τους συνεργάτες μας για την αδιάκοπη δουλειά που επιτελούμε σε πολλά ενδιαφέροντα και επίκαιρα έργα.»