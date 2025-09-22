Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 10–12 Σεπτεμβρίου 2025, το 18ο Διεθνές Συνέδριο AAATE 2025 (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe), με συν-διοργανωτές το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον AAATE. Το συνέδριο είχε θέμα «Technology for Inclusion and Participation for All: Recent Achievements and Future Directions» και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την υποστηρικτική τεχνολογία, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την κοινωνική ένταξη.

Το συνέδριο, με τίτλο «Technology for Inclusion and Participation for All: Recent Achievements and Future Directions», συγκέντρωσε περισσότερους από 350 συμμετέχοντες/ουσες, από όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών ερευνητές, επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, φορείς χάραξης πολιτικής, φοιτητές και εκπροσώπους οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλάμβανε κεντρικές ομιλίες και παράλληλες συνεδρίες.

Κεντρικές Ομιλίες

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Kamil Goungor (European Network on Independent Living ) υπογράμμισε ότι «Όλοι οι άνθρωποι, ασχέτως αναπηρίας, πρέπει και μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα στην κοινότητα με επιλογή και έλεγχο πάνω στη ζωή τους. Η υποστηρικτική τεχνολογία είναι πρωταγωνιστής σε αυτή τη διαδικασία· δεν είναι απλά γκάτζετς, αλλά εργαλεία για ισότητα, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη […] ζωτικής σημασίας τα ίδια τα άτομα με ανάπηροι να εμπλέκονται στην δημιουργία και ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών».

υπογράμμισε ότι «Όλοι οι άνθρωποι, ασχέτως αναπηρίας, πρέπει και μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα στην κοινότητα με επιλογή και έλεγχο πάνω στη ζωή τους. Η υποστηρικτική τεχνολογία είναι πρωταγωνιστής σε αυτή τη διαδικασία· δεν είναι απλά γκάτζετς, αλλά εργαλεία για ισότητα, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη […] ζωτικής σημασίας τα ίδια τα άτομα με ανάπηροι να εμπλέκονται στην δημιουργία και ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών». Η Καθηγήτρια Serenella Besio (Πανεπιστήμιο Μπέργκαμο, Ιταλία) ανέδειξε τον ρόλο του παιχνιδιού ως θεμελιώδους δικαιώματος για όλα τα παιδιά, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της υποστηρικτικής τεχνολογίας στη δημιουργία προσβάσιμων παιχνιδιών και περιβαλλόντων, πέραν από τη θεραπευτική διάσταση, προς τη δημιουργικότητα και την κοινωνική ένταξη.

Καινοτόμες Παρουσιάσεις & Συζητήσεις

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν περισσότερες από 220 επιστημονικές εργασίες και συνεδρίες γύρω από:

εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης για διαφοροποιημένη μάθηση

πολιτική, εκπαίδευση και καινοτομία

ανοικτές εκπαιδευτικές εφαρμογές

καινοτομίες στον σχεδιασμό προσθετικής και άλλης σύγχρονης τεχνολογίας με συμμετοχή των ίδιων των χρηστών

πολιτικές ενίσχυσης πρόσβασης στην και ο ρόλος της ανώτερης εκπαίδευσης

Βραβεία AAATE 2025

Στο κλείσιμό του συνεδρίου, με αφορμή και τον εορτασμό των 30 χρόνων του οργανισμού AAATE, οι ομιλητές/ήτριες και οι συμμετέχοντες/ουσες αναφέρθηκαν στις αξίες που εξακολουθούν να ενώνουν την κοινότητα: διεθνής συνεργασία, ουσιαστική εμπλοκή των χρηστών, ισότητα στην πρόσβαση και ενίσχυση των δικαιωμάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Alex Kamadu (International Society for Wheelchair Professionals): «Αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος· αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε μαζί με άλλους».

Ουσιαστική συμβολή είχαν οι φοιτητές/ητριες-εθελοντές/όντριες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κυρίως από το Τμήμα Εργοθεραπείας, οι οποίοι/ες με ενθουσιασμό και αφοσίωση στήριξαν τη διοργάνωση, συμβάλλοντας καθοριστικά στη ζεστή και συνεργατική ατμόσφαιρα του συνεδρίου.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η απονομή των Βραβείων Diamond της AAATE, που φέτος απονεμήθηκαν στη Jo Deams από το Thomas More University of Applied Sciences στο Βέλγιο και στην Καθηγήτρια Κατερίνα Μαύρου από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη μακροχρόνια και ουσιαστική συμβολή τους στον τομέα της υποστηρικτικής τεχνολογίας και της κοινωνικής ένταξης. Βραβείο Καλύτερης Επιστημονικής Εργασίας δόθηκε στην Elske Frederieke van Herwijnen από το The Hague University of Applied Sciences στην Ολλανδία, και την ομάδα της που ανέπτυξε καινοτόμες λύσεις στον τομέα της υποστήριξης ατόμων με δυσφαγία.

Διακήρυξη Λευκωσίας

Το συνέδριο έκλεισε, με την πρόσκληση για υπογραφή της Διακήρυξης της Λευκωσίας, η οποία συζητήθηκε σε μια από τις συνεδρίες πολιτικής, και αποτελεί ένα κείμενο-ορόσημο για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στην προσβασιμότητα σε όλα τα προγράμματα σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η Διακήρυξη είναι ανοικτή για υπογραφή εδώ https://aaate.net/the-nicosia-declaration/, από άτομα και οργανισμούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Με τη διοργάνωση και φιλοξενία του συνεδρίου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η χώρα μας αναδείχθηκαν ως διεθνής κόμβος έρευνας, καινοτομίας και συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών συμμετοχής και της υποστηρικτικής τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://aaate2025.eu