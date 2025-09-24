Η XM, σε συνέχεια της δέσμευσής της για άμεση και ουσιαστική στήριξη των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές, έχει ήδη καταβάλει σημαντικά ποσά σε νοικοκυριά που υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή της πρώτης κατοικίας τους. Με κοινωνική υπευθυνότητα και σεβασμό προς τις οικογένειες που βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, η εταιρεία προχώρησε σε εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, λαμβάνοντας υπόψη δίκαια και διαφανή κριτήρια.

Η στήριξη διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στις περιπτώσεις κατοικιών που καταστράφηκαν ολοσχερώς, τα νοικοκυριά λαμβάνουν ποσό ύψους €10.000, το οποίο προσαυξάνεται κατά €2.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις κατοικίες που υπέστησαν σημαντικές ζημιές ή μερική καταστροφή, καταβάλλεται ποσό €5.000 ανά νοικοκυριό, με επιπλέον €1.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 170 δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει οικονομική ενίσχυση, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα €1,5 εκατομμύρια. Οι καταθέσεις συνεχίζονται και η XM παραμένει αφοσιωμένη στο να στηρίξει όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Η οικονομική αυτή βοήθεια αφορά αποκλειστικά νοικοκυριά που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τα οποία έχουν λάβει επίσημη αποζημίωση για το εφάπαξ ποσό από την Κυβέρνηση, μέσω των καθορισμένων διαδικασιών για τους πυρόπληκτους. Σημειώνεται ότι τα εξοχικά ακίνητα εξαιρούνται από το πρόγραμμα στήριξης.

Οι δικαιούχοι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια αλλά δεν έχουν μέχρι σήμερα λάβει οικονομική ενίσχυση από την XM, μπορούν να αποταθούν στο relief@xm.com αποστέλλοντας τα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τη ζημιά και την ιδιότητά τους ως πυρόπληκτων. Συγκεκριμένα, απαιτείται να υποβληθούν το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση διαμονής, IBAN certificate, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση, το αποδεικτικό κατάθεσης του εφάπαξ ποσού από την Κυβέρνηση, αντίγραφο της ταυτότητας (μπροστά και πίσω) και ονομασία χωριού.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται μέχρι τις 30/11/2025. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος της προηγούμενης ανακοίνωσης της XM, με την οποία η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι θα διαθέσει συνολικά €5 εκατομμύρια για την ενίσχυση των πληγεισών περιοχών και των κατοίκων τους που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά Ιουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής στήριξης προς τους πληγέντες, το υπόλοιπο ποσό από το συνολικό κονδύλι θα δρομολογηθεί σε ενέργειες προσφοράς προς τους πληγέντες και προς τις περιοχές με δράσεις πρόληψης πυρκαγιών και μέτρα πρακτικής αποτροπής νέων καταστροφών. Οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν έχουν ακόμη οριστεί και θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς και εταίρους.

Με τον τρόπο αυτό, η XM ενισχύει έμπρακτα τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη και η κοινωνική ευθύνη δεν είναι απλώς αξίες αλλά πράξεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η XM είναι ένας όμιλος εταιρειών με ισχυρή παρουσία, στη διεθνή αγορά, στον τομέα των διαδικτυακών επενδυτικών υπηρεσιών σε χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως νομισματικά ζεύγη, μετοχές και χρυσό για περισσότερα από 15 χρόνια.

Η ΧΜ είναι ο πιο πολυβραβευμένος broker παγκοσμίως. Έχουμε βραβευτεί 53 φορές από την ίδρυση της, με πιο πρόσφατες διακρίσεις αυτές του καλύτερου Forex Broker, σε Ευρώπη, Αυστραλασία και Μέση Ανατολή από τον οργανισμό Forex World Finance, καθώς και του Broker με την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών παγκοσμίως.

Με έδρα την Κύπρο, διατηρεί γραφεία στη Λεμεσό και στη Λευκωσία, εργοδοτεί περισσότερους από 750 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, επενδύει σε υποδομές, τεχνογνωσία και επαγγελματική ανάπτυξη και η συνεισφορά της στην Κυπριακή οικονομία και στην κοινωνία είναι σημαντική. Η XM έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πάνω από 15 εκατομμύρια πελάτες σε περισσότερες από 180 χώρες.