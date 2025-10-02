Η Bolt, η κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα κοινόχρηστης κινητικότητας, απευθύνει κάλεσμα για άμεσες μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ταξί και των υπηρεσιών ride-hailing στην Κύπρο, με αφορμή τη δημοσίευση της ανεξάρτητης μελέτης της Deloitte με τίτλο «Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Ride-Hailing στην Κύπρο».

Σύμφωνα με την έρευνα, η Κύπρος κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα ταξί, διαθέτοντας μόλις 38 ενεργές άδειες λειτουργίας ταξί ανά 100.000 κατοίκους, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου που αγγίζει τις 114. Η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα νέο, αναλογικό και δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο, παρόμοιο με αυτό που ισχύει ήδη σε πόλεις όπως η Μαδρίτη, το Παρίσι, η Λισαβόνα και το Ταλίν, όπου οι υπηρεσίες ταξί συνυπάρχουν με οχήματα ιδιωτικής μίσθωσης.

Βασικά ευρήματα της μελέτης Deloitte:

Οι διαδρομές ταξί στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 18,8% την περίοδο 2022–2024, γεγονός που καταδεικνύει ισχυρή και διαρκή ζήτηση.

Το πάγωμα έκδοσης νέων αδειών από το 2002 έχει δημιουργήσει υψηλά εμπόδια εισόδου, με τους οδηγούς να πληρώνουν έως και €18.000 ετησίως για ενοικίαση άδειας.

Εκτιμάται ότι λειτουργεί μια “σκιώδης αγορά”, η οποία ενδέχεται να εξυπηρετεί διπλάσιο όγκο διαδρομών σε σχέση με τη νομίμως αδειοδοτημένη αγορά, με σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια των επιβατών, τον θεμιτό ανταγωνισμό και τα φορολογικά έσοδα του κράτους.

Ο στόλος των ταξί είναι γερασμένος, καθώς τα περισσότερα οχήματα είναι άνω των 10 ετών και πετρελαιοκίνητα, γεγονός που εγείρει ζητήματα ασφαλείας, κόστους λειτουργίας και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η έκθεση της Deloitte έρχεται να συμπληρώσει πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε από την Αρχή Αδειών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick, η οποία επίσης αναδεικνύει την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στο ισχύον σύστημα αδειοδότησης, την πράσινη αναβάθμιση του στόλου, την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων και τη μετάβαση σε ένα μοντέλο υπηρεσιών με επίκεντρο τον χρήστη. Και οι δύο μελέτες συγκλίνουν στην ανάγκη για ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, πιο ευέλικτο, δίκαιο και συμβατό με τις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Προτάσεις της Bolt για τον εκσυγχρονισμό του τομέα:

Η Bolt θεωρεί ότι η Κύπρος έχει την ευκαιρία να αναβαθμίσει το οικοσύστημα αστικής κινητικότητας υιοθετώντας καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Μεταξύ των βασικών προτάσεων περιλαμβάνονται:

Ενίσχυση της εποπτείας και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της σκιώδους αγοράς.

Έκδοση νέων αδειών ταξί για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης και την είσοδο περισσότερων επαγγελματιών στον κλάδο, δεδομένου ότι από τους 4.400 κατόχους αδειών, μόνο οι 1.893 είναι σήμερα ενεργοί.

Κίνητρα για τη μετάβαση σε ηλεκτρικά και υβριδικά ταξί, καθώς και επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης.

Εξορθολογισμός του συστήματος αδειοδότησης, με ευέλικτες εποχιακές άδειες και ψηφιακά εργαλεία για ενίσχυση της ασφάλειας.

Αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, μέσω ευέλικτων ναύλων, προγραμμάτων επιβράβευσης και διευρυμένων επιλογών οχημάτων.

Ανάγκη για 3.200 ενεργές άδειες έως το 2030

Βάσει των σεναρίων της Deloitte, και λαμβάνοντας υπόψη τη μερική απορρόφηση της σκιώδους αγοράς, τους δημογραφικούς δείκτες και τις αναπτυξιακές τάσεις, η Κύπρος ενδέχεται να χρειαστεί πάνω από 3.200 ενεργές άδειες ταξί μέχρι το 2030 ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες πολιτών και επισκεπτών. Η υλοποίηση των προτάσεων, σε συνδυασμό με συμπληρωματικά μέσα όπως τα οχήματα ιδιωτικής μίσθωσης (PHVs), θα ενισχύσει το σύστημα μεταφορών και θα προσφέρει όφελος σε επιβάτες, επαγγελματίες οδηγούς και το κράτος, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Δήλωση Juan Luis Fernández, Public Policy Manager της Bolt:

«Η Κύπρος αξίζει ένα σύγχρονο, δίκαιο και βιώσιμο σύστημα ταξί που να λειτουργεί προς όφελος των επιβατών, των οδηγών και της ευρύτερης οικονομίας. Τα ευρήματα της Deloitte καταδεικνύουν ξεκάθαρα την ανάγκη άμεσων μεταρρυθμίσεων. Το κράτος διεξάγει τη δική του μελέτη, η οποία αναμένεται να καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα. Στη Bolt, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους αρμόδιους φορείς, τους οδηγούς και τις κοινότητες, προκειμένου να φέρουμε καινοτομία και επενδύσεις που θα ανταποκριθούν στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση και θα βελτιώσουν τη μετακίνηση στην καθημερινότητα των πολιτών.»