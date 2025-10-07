Around the table από τη Mastercard, για πρώτη φορά στην Κύπρo

Ένα βράδυ του Οκτωβρίου, σε ένα από τα συμμετέχοντα εστιατόρια της Λευκωσίας, οι καλεσμένοι απολαμβάνουν πιάτα που συνδυάζουν παράδοση και δημιουργικότητα. Η τοπική κουζίνα αποκτά νέο χαρακτήρα, με γεύσεις που αναδεικνύονται μέσα από φρέσκες ιδέες και προσεγμένη παρουσίαση.

Αυτό είναι το Around the table από τη Mastercard, μια πρωτοβουλία που ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Κύπρο, από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, δίνοντας νέα πνοή στη γαστρονομία του νησιού. Σεφ και εστιατόρια από όλη τη χώρα ξανασυστήνουν αγαπημένες γεύσεις μέσα από μία σύγχρονη ματιά: Χαλούμι τηγανητό, χταπόδι στη σχάρα, τηγανιά με συκωτάκι κοτόπουλου, γαλακτομπούρεκο κ.α.

Ένα γαστρονομικό road trip στην Κύπρο όπου κάθε στάση έχει το δικό της χαρακτήρα. Στη Λευκωσία, οι παραδοσιακές γεύσεις συναντούν τη μοντέρνα αισθητική. Στη Λεμεσό η εμπειρία της γαστρονομίας συνδέεται με την πολυτέλεια και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Στη Λάρνακα κυριαρχεί η παράδοση και η ζεστασιά. Στην Πάφο συναντάμε στην κουζίνα την ιστορία και το τοπίο, ενώ στην Επαρχία Αμμοχώστου οι παραλίες γίνονται το ιδανικό σκηνικό για να απολαύσει κανείς το φαγητό με θέα τη θάλασσα. Μία διαδρομή που αποτυπώνει τον πλούσιο χαρακτήρα της τοπικής κουζίνας.

Το Around the table από τη Mastercard θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένα εστιατόρια σε όλη την Κύπρο τα οποία δημιουργούν προνομιακά menus, με 25€, 45€ & 60€/άτομο. Οι κάτοχοι καρτών Mastercard® μπορούν ήδη να πραγματοποιήσουν την κράτησή τους μέσω της πλατφόρμας aroundthetable.cy και να ζήσουν μια εμπειρία γεύσεων με έμφαση στη δημιουργικότητα και τον τοπικό χαρακτήρα.

Τον πρώτο λόγο έχει η γεύση: αντλεί έμπνευση από την παράδοση, εξελίσσεται μέσα από νέες τεχνικές και αναδεικνύει τοπικά στοιχεία με διεθνή διάσταση, δημιουργώντας εμπειρίες που μένουν αξέχαστες. Στο πλαίσιο του Around the table, κάθε μενού έχει τον δικό του χαρακτήρα, όμως όλα μοιράζονται την ίδια απλότητα: να φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά γύρω από το τραπέζι. To Around the table από τη Mastercard έρχεται να αναδείξει τη δημιουργικότητα και τον πλούτο της τοπικής κουζίνας μέσα από νέες γαστρονομικές προτάσεις.

Tο Around the table υλοποιείται με την υπογραφή της Mastercard, ενώ την πρωτοβουλία ανέπτυξε και ενορχηστρώνει η Toposophy.