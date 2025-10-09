Βραδιές Πολιτισμού για τους συνεργάτες της, επαγγελματίες στον τομέα της Υγείας, διοργάνωσε για ένατη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο των πολιτιστικών της εκδηλώσεων για το 2025 και της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, η Φαρμακοβιομηχανία Medochemie.

Με τη σταθερή πεποίθηση ότι η επιστήμη και η τέχνη έχουν ως κοινό σημείο τον άνθρωπο, η Medochemie συνεργάστηκε και φέτος με το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΘΕΠΑΚ), παρουσιάζοντας την κλασική κωμωδία «Φιάκας» του Δημοσθένη Μισιτζή στις μεγαλύτερες πόλεις της Κύπρου.

Οι αυθεντικές ερμηνείες των μελών του ΘΕΠΑΚ ταξίδεψαν τους θεατές στα Κωνσταντινουπολίτικα κοινωνικά δρώμενα του 19ου αιώνα, αναβιώνοντας τη γλώσσα, το ύφος και το χιούμορ μιας άλλης εποχής. Μεγάλος αριθμός ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών παρακολούθησε και απόλαυσε τις παραστάσεις, σε μια βραδιά που ανέδειξε τη δημιουργική συνύπαρξη της επιστήμης και του πολιτισμού.

Σε χαιρετισμό της, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου «Μιχάλης Πιερής» και Διευθύντρια Παραγωγής, κα Σταματία Λαουμτζή, εξήρε την κοινωνική προσφορά της Medochemie και τη διαχρονική στήριξη του Δρος Ανδρέα Πίττα, Ιδρυτή και Εκτελεστικού Προέδρου της εταιρείας, στην τέχνη και τον πολιτισμό στην Κύπρο.

Καθώς η Medochemie πλησιάζει το ορόσημο των 50 χρόνων πορείας και προσφοράς, οι φετινές θεατρικές παραστάσεις αποτελούν ακόμη μία έμπρακτη έκφραση της διαχρονικής της προσήλωσης στις αξίες που τη χαρακτηρίζουν. Την πίστη στην επιστήμη, τον σεβασμό στον άνθρωπο και τη βαθιά της σχέση με τον πολιτισμό.