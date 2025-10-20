Η Λεμεσός δεν είναι απλώς η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου – αποτελεί τον οικονομικό και κοσμοπολίτικο παλμό του νησιού. Η στρατηγική της θέση, το συνεχώς αναπτυσσόμενο λιμάνι της, το έντονο επιχειρηματικό κλίμα και η πρόσβαση στις υπέροχες παραλίες την καθιστούν κορυφαία επιλογή για μόνιμη διαμονή και επένδυση. Η αγορά ενός ακινήτου στη Λεμεσό σημαίνει επένδυση σε μια πόλη που προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής και εγγυημένη υπεραξία μακροπρόθεσμα. Είτε αναζητάτε ένα πολυτελές σπίτι στους λόφους με θέα στη θάλασσα, είτε ένα πρακτικό διαμέρισμα στο κέντρο, η Λεμεσός έχει το ιδανικό ακίνητο.

Σε μια αγορά με τόσο μεγάλη ζήτηση όπως αυτή της Λεμεσού, η Altia αναδεικνύεται σε απαραίτητο συνεργάτη. Η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο που καλύπτει όλες τις περιοχές της επαρχίας, από το πυκνό κέντρο μέχρι τα ήσυχα περίχωρα. Η πολυετής εμπειρία της Altia και η λεπτομερής γνώση της αγοράς εξασφαλίζουν ότι τα ακίνητα που προτείνει δεν είναι απλώς διαθέσιμα, αλλά αποτελούν πραγματικές ευκαιρίες. Με την Altia, ο αγοραστής αποκτά πρόσβαση σε ακίνητα με τίτλους, υψηλά ποιοτικά κριτήρια και την καθοδήγηση που χρειάζεται για να επενδύσει με ασφάλεια και διαφάνεια.

Από ευρύχωρες κατοικίες για μεγάλες οικογένειες μέχρι πρακτικά διαμερίσματα κοντά στη θάλασσα, η Altia παρουσιάζει έξι ακίνητα που εκπροσωπούν την ποικιλία της αγοράς της Λεμεσού.

Διώροφο οικιστικό κτήριο με δυνατότητα εισοδήματος στην Αγία Φύλα

Στην περιζήτητη περιοχή της Αγίας Φύλας, μόλις λίγα λεπτά από σχολεία και κεντρικούς δρόμους, βρίσκεται ένα εντυπωσιακό διώροφο οικιστικό κτήριο που προσφέρει τεράστια ευελιξία και επενδυτική προοπτική. Το κτήριο, συνολικής επιφάνειας 565 τ.μ. με οκτώ συνολικά υπνοδωμάτια, αποτελείται από δύο ανεξάρτητα διαμερίσματα. Το διαμέρισμα του ισογείου είναι πολυεπίπεδο και περιλαμβάνει ακόμη ένα ξεχωριστό διαμέρισμα στο ημιυπόγειο, ιδανικό για ενοικίαση. Με ποιοτικά υλικά, όπως δάπεδα από κεραμικό πλακάκι και ξύλινες λεπτομέρειες, κεντρική θέρμανση και συναγερμό, αυτό το ακίνητο είναι η ιδανική λύση για πολυμελείς οικογένειες ή για επενδυτές που επιθυμούν ταυτόχρονα εισόδημα από ενοικίαση.

Σε μια ήσυχη και προνομιακή τοποθεσία στη Μέσα Γειτονιά, αυτό το κτήριο με δύο κατοικίες αποτελεί ιδανική επιλογή για ιδιοκατοίκηση ή επένδυση. Βρίσκεται μόλις 1,2 χλμ. από τον κόμβο Λινόπετρας, 1 χλμ. από τη θάλασσα και 400 μ. από το Γυμνάσιο Λινόπετρας, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε σχολεία, υπηρεσίες και τον αυτοκινητόδρομο. Το ακίνητο, αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής ιδιοκτησίας και συνοδεύεται από ισχύουσα Συμφωνία Διανομής. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητες οικίες:

μια ισόγεια του 1986 με καθιστικό-τραπεζαρία, κουζίνα, τρία υπνοδωμάτια, μπάνιο και βεράντες και

με καθιστικό-τραπεζαρία, κουζίνα, τρία υπνοδωμάτια, μπάνιο και βεράντες και μια κατοικία του 2005 στον πρώτο όροφο με ενιαίο καθιστικό-κουζίνα-τραπεζαρία, τρία υπνοδωμάτια, μπάνιο, τρεις βεράντες και ημιτελή σοφίτα.

Η λειτουργική διαρρύθμιση, η αυτονομία και η τοποθεσία καθιστούν το ακίνητο αυτό μια ευέλικτη λύση για οικογένειες ή επενδυτές στη Λεμεσό.

Στην κεντρική και πολυσύχναστη συνοικία του Αποστόλου Πέτρου & Παύλου στη Λεμεσό, διατίθεται ένα λειτουργικό διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στον 6ο όροφο ενός μεικτού κτηρίου. Βρίσκεται μόλις 235 μέτρα νότια της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε καταστήματα, σχολεία και όλες τις ανέσεις της πόλης. Με 72 τ.μ. εσωτερικούς χώρους και δύο καλυμμένες βεράντες, το διαμέρισμα χαρακτηρίζεται ως ευκαιρία για όσους αναζητούν είτε μια πρακτική κατοικία στο κέντρο της Λεμεσού, είτε ένα ελκυστικό επενδυτικό ακίνητο για εκμετάλλευση.

Σύγχρονο διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων κοντά στο MyMall

Σε προνομιακή τοποθεσία, κοντά στην περιοχή του MyMall, αυτό το διαμέρισμα στον 2ο όροφο μοντέρνας πολυκατοικίας συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και πρόσβαση σε όλες τις κεντρικές υποδομές της πόλης. Το διαμέρισμα διαθέτει ενιαίο χώρο καθιστικού, τραπεζαρίας και κουζίνας, δύο υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, προσφέροντας ιδανική διαρρύθμιση. Περιλαμβάνει επίσης ιδιωτικό καλυμμένο χώρο στάθμευσης και αποθήκη, εξασφαλίζοντας πλήρη λειτουργικότητα. Βρίσκεται περίπου 180 μ. νότια της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ και πολύ κοντά στο εμπορικό κέντρο MyMall. Το διαμέρισμα προσφέρει άμεση πρόσβαση στους αυτοκινητόδρομους Λεμεσού – Πάφου και Λεμεσού – Λευκωσίας, καθώς και στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ένα ακίνητο ιδανικό για ιδιοκατοίκηση ή επένδυση σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη περιοχή.

Για όσους αναζητούν ένα ακίνητο με χαρακτήρα και μακριά από τον αστικό θόρυβο, η Altia προτείνει μια διατηρητέα ισόγεια κατοικία στον παραδοσιακό πυρήνα του χωριού Δορά της επαρχίας Λεμεσού. Χτισμένη γύρω στο 1950, αυτή η ημι-μονοκατοικία 125 τ.μ. διατηρεί την αυθεντικότητά της. Διαθέτει μία ευρύχωρη κρεβατοκάμαρα, ενιαίο χώρο καθιστικού-κουζίνας και ιδιωτική περιφραγμένη αυλή. Βρίσκεται σε ένα ήσυχο, γραφικό περιβάλλον, κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, αποτελώντας μια μοναδική ευκαιρία για όσους ονειρεύονται να αναβιώσουν ένα κομμάτι της κυπριακής παράδοσης ή να επενδύσουν σε ένα ακίνητο με ιστορική αξία.

Ευρύχωρο διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στον Ύψωνα

Στον αναπτυσσόμενο Δήμο του Ύψωνα, αυτό το φωτεινό και λειτουργικό διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων προσφέρει άνετη και σύγχρονη διαβίωση. Βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του 2ου ορόφου μίας καλοδιατηρημένης πολυκατοικίας και ξεχωρίζει για τη ζεστή του ατμόσφαιρα και τη λειτουργική του διαρρύθμιση. Διαθέτει ενιαίο καθιστικό-τραπεζαρία-κουζίνα, κύρια κρεβατοκάμαρα με ιδιωτικό μπάνιο, δύο επιπλέον υπνοδωμάτια και ένα κοινόχρηστο μπάνιο. Οι δύο καλυμμένες του βεράντες προσφέρουν άνετους εξωτερικούς χώρους για χαλάρωση. Το διαμέρισμα συνοδεύεται από αποκλειστικό καλυμμένο χώρο στάθμευσης και αποθήκη στο ισόγειο. Βρίσκεται μόλις 6,5 χλμ. από τη Μαρίνα Λεμεσού και 1,3 χλμ. από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου και διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας.

