Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων του Ομίλου ERB Cyprus Insurance Holdings στη Λευκωσία, έγινε η έναρξη των δράσεων του φετινού Ραδιομαραθώνιου. Μιας μεγάλης δράσης κοινωνικής ενσυναίσθησης και συμπερίληψης, με σκοπό την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής κάθε παιδιού στη ζωή και την ανάδειξη των δικαιωμάτων του.

Ο Όμιλος ERB CYPRUS και οι εταιρείες του, ERB CYPRIALIFE και ERB ASFALISTIKI, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού τους σχεδιασμού και της λειτουργικής τους ανάπτυξης, υιοθετούν δράσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας που ενσωματώνει όλα τα μέλη της και ειδικά τα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η διοργάνωση του Ραδιομαραθώνιου 2025, σε συνεργασία με το ΡΙΚ.

Στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη χαιρετισμούς απεύθυναν, ο CEO του Ομίλου ERB CYPRUS, κ. Τάκης Φειδία, η Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Ραδιομαραθώνιος και Σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, κα Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, κ. Θανάσης Τσώκος, η Πρόεδρος του Συντονιστικού Επιτελείου του Ραδιομαραθώνιου και Γενική Διευθύντρια της ERB CYPRIALIFE, κα Ανδρεανή Καλλιμάχου. Μέσα από τους χαιρετισμούς τους, όλοι έστειλαν ένα κοινό και ηχηρό μήνυμα: «Ο Ραδιομαραθώνιος 2025 είναι μια μεγάλη πράξη συμπερίληψης και ενότητας, η γιορτή της συλλογικής μας ενσυναίσθησης. Είναι η στιγμή που όλοι μαζί δηλώνουμε ότι κάθε παιδί έχει ίσα δικαιώματα και πρέπει να έχει τη δική του φωνή, τη δική του θέση. Γιατί στην ισότητα δεν χωρούν διακρίσεις. Και η κοινωνία μας γίνεται πιο δυνατή όταν δεν αφήνει κανέναν πίσω».

Για την επίτευξη του στόχου μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διευρυνθεί η συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας του τόπου. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στους χορηγούς, EKO, Eurobank Limited, Deloitte, Ίδρυμα Ευαγόρα και Καθλήν Λανίτη και ΧΜ.

Ο φετινός προγραμματισμός περιλαμβάνει πληθώρα δράσεων, με κύρια την εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης που θα πραγματοποιηθεί στις 3 – 4 Νοεμβρίου.

Με απλό και ασφαλή τρόπο, η οικονομική συνεισφορά μπορεί να δοθεί ως εξής:

με Αγορά λαχνών

με SMS στο 7060, RM (κενό) 1,3 ή 5€

με πιστωτική κάρτα μέσω JCC

με τραπεζική κατάθεση/μεταφορά

QR codes εισφορές στα καταστήματα της Eurobank

Σε όλα τα πρατήρια της ΕΚΟ

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ

Σε όλα τα γραφεία του Ομίλου ERB CYPRUS και των εταιρειών του ERB CYPRIALIFE και ERB ASFALISTIKI.

Περισσότερες πληροφορίες για διαδικτυακές εισφορές και το πλήρες πρόγραμμα δράσεων, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ραδιομαραθώνιου στο www.radiomarathonios.org