Πραγματοποίησαν κοινή εκδήλωση με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και με στόχο να υιοθετήσει το κοινό υπεύθυνη οδική συμπεριφορά, κάτω από το μήνυμα:

«Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμμια»

Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για να υιοθετήσει πιο υπεύθυνη οδική συμπεριφορά, η ERB ASFALISTIKI, η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου της Κύπρου και μέλος του μεγαλύτερου τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου Eurobank, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου, συνδιοργάνωσαν το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 ανοικτή εκδήλωση για το κοινό, στο Nicosia Mall.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 26ης Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, κάτω από το μήνυμα «Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμμια» και επικεντρώθηκε στην ενημέρωση του κοινού για θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στελέχη της ERB ASFALISTIKI και της Αστυνομίας Κύπρου έδωσαν συμβολικά δώρα, ενώ μέλη από λέσχες μοτοσυκλέτας και ποδηλάτου ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους σχετικά με τον εξοπλισμό προστασίας και την ορθή χρήση του.

Παράλληλα, στον ευρύτερο χώρο παρουσιάστηκαν οχήματα που είχαν εμπλακεί σε τροχαίες συγκρούσεις, ενώ έγιναν επιδείξεις με τη χρήση των γυαλιών προσομοίωσης μέθης, ουσιών και κόπωσης και χρήση εκπαιδευτικού χαλιού.

Τα παιδιά επίσης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την οδική ασφάλεια παρακολουθώντας ένα ειδικό εκπαιδευτικό εργαστήρι, ενώ στο χώρο υπήρχε και ξυλοπόδαρος για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω ραδιοφώνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της 26ης Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, αξιωματούχοι της Αστυνομίας Κύπρου και στελέχη της ERB ASFALISTIKI μοίρασαν ως συμβολικό δώρο φωσφορούχα ανακλαστικά γιλέκα, καθώς και ενημερωτικό υλικό στους διερχόμενους οδηγούς.

Όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας τελούσαν υπό την Αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Μάριου Χαρτσιώτη.