Στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην Όπερα του Ντουμπάι τα αποκαλυπτήρια του μνημειώδους έργου του διεθνούς φήμης Έλληνα γλύπτη – εικαστικού Νίκου Φλώρου, με τίτλο «Echo of Casta Diva – The Maria Callas Sculpture».

Πρόκειται για το πρώτο γλυπτό στην ιστορία της τέχνης που «γεννήθηκε» από τη φωνή της Μαρίας Κάλλας. Η ίδια η ηχογράφηση της μεγάλης ντίβας μετατράπηκε σε οπτική και υλική μορφή, αποτυπώνοντας το ηχόγραμμα της φωνής της σε μπρούντζο και χρυσό.

Το γλυπτό «Echo of Casta Diva – The Maria Callas Sculpture» που έχει ύψος 3 μέτρα και βάρος περίπου 300 κιλά, κατασκευασμένο από μπρούντζο και χρυσό, αποτυπώνει με ακρίβεια το ηχόγραμμα της φωνής της Κάλλας. Η τρισδιάστατη απεικόνιση της φωνής δημιουργεί μια συμπαγή και επιβλητική μορφή, που συνδυάζει την καλλιτεχνική αφαίρεση με την επιστημονική τεχνολογία μετατροπής του ήχου σε μορφή. Το έργο επιτρέπει στον θεατή να αντιληφθεί οπτικά και υλικά την ενέργεια και την έκφραση της φωνής της Κάλλας, καθιστώντας το μοναδικό στον κόσμο.

Στα αποκαλυπτήρια παρευρέθηκαν συλλέκτες, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι διεθνών ΜΜΕ και προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών από το Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, την Ευρώπη, την Αυστραλία και την Αμερική.

Η παγκόσμια αυτή πρεμιέρα έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας διεθνούς πορείας του Νίκου Φλώρου που περιλαμβάνει σταθμούς όπως η Βενετία, η Ρώμη και η UNESCO στο Παρίσι, όπου τα έργα του καλλιτέχνη συγκίνησαν κοινό και προσωπικότητες παγκόσμιου βεληνεκούς. Η πορεία αυτή θα συνεχιστεί με την περιοδεία του γλυπτού «Echo of Casta Diva – The Maria Callas Sculpture» η οποία ξεκινά από την Όπερα του Ντουμπάι και θα ταξιδέψει σε μεγάλες πόλεις του κόσμου, όπως η Νέα Υόρκη, η Ιταλία, το Παρίσι, η Αυστραλία και η Ιαπωνία.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον Διευθυντή της Όπερας του Ντουμπάι Paolo Petroccelli μαζί με τον καλλιτέχνη Νίκο Φλώρο. Η ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια Ελπίδα Λουκαΐδη (Art Director – Golden Gallery by Kapatays) επεξήγησε διεξοδικά την εικαστική και εννοιολογική διαδικασία, τη σημαντικότητα και το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του έργου. Στα αποκαλυπτήρια απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόξενος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι, Παναγιώτης Κούγιας, υπογραμμίζοντας τη διεθνή αξία της ελληνικής τέχνης και την παρουσία του έργου του Νίκου Φλώρου στο Ντουμπάι.

Η Golden Gallery by Kapatays, μετά από την επιτυχημένη ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στη Λευκωσία – Δεκέμβριος 2023, ως επίσημη εκπρόσωπος και συνεργάτης του Νίκου Φλώρου στην Κύπρο, προσέφερε έμπρακτα στην υποστήριξη και στη διοργάνωση αυτού του διεθνούς πολιτιστικού γεγονότος υψηλού κύρους, στα πλαίσια της εκπροσώπησης, προώθησης και προβολής σημαντικών καλλιτεχνών στο διεθνές πολιτιστικό στερέωμα.

Το γλυπτό «Echo of Casta Diva – The Maria Callas Sculpture» θα παραμείνει στην Όπερα του Ντουμπάι μέχρι την 1 Νοεμβρίου 2025.