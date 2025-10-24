Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, επαναφέρει ένα σημαντικό σημείο συνάντησης των movers and shakers της πόλης μας, καθώς το Orangery ξεκινά τη νέα του εποχή.

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, υπό την ιδιοκτησία της MHV , Mediterranean Hospitality Venture, ετοιμάζεται σταδιακά για το μεγάλο του opening μέσα στο ερχόμενο διάστημα και μαζί φέρνει συναρπαστικούς νέους χώρους. Ανάμεσα τους, ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία συνάντησης της πρωτεύουσάς μας, το Orangery, που επιστρέφει ως το απόλυτο all-day dining & drinking place-to-be της πόλης, τόσο για τους διεθνείς επισκέπτες όσο και για την τοπική κοινότητα.

Ο χώρος, που λούζεται στο φυσικό φως και βρίσκεται στο ισόγειο του εμβληματικού ξενοδοχείου, απολαμβάνει θέα στην πισίνα και τους κήπους, ενώ για πολλά χρόνια αποτέλεσε το απόλυτο σημείο συνάντησης για την καθημερινή ζωή των κατοίκων της πρωτεύουσας. Αυτό το πανέμορφο venue επιστρέφει, εντελώς ανακαινισμένο και διαφορετικό, ώστε για μία ακόμη φορά να γίνει το σκηνικό για χαλαρά coffee & lunch breaks, ποτό και φαγητό μετά το γραφείο, αυθόρμητες συναντήσεις με φίλους και casual επαγγελματικές συναθροίσεις, από το πρωί έως το βράδυ, μέσα στους φιλόξενους χώρους του, που χαρακτηρίζονται από γήινους χρωματικούς τόνους, φυσικά υλικά, custom-made έπιπλα και ισχυρή παρουσία της τέχνης.

Ένα εντυπωσιακό fesco έχει τοποθετηθεί στο επίκεντρο της εμπειρίας του Orangery, καθώς το πιο εκλεκτικό κοινό της πόλης θα απολαμβάνει το ποτό και το φαγητό του κάτω από το τεράστιο έργο τέχνης που απλώνεται στο ταβάνι, φιλοτεχνημένο από την εικαστικό Agata Leszczynska. Το πολυβραβευμένο D/DOCK design studio, στο οποίο η MHV έχει αναθέσει το συνολικό design του The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, έχει συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν με τη διακεκριμένη εικαστικό σε πολλά διαφορετικά καλλιτεχνικά και design έργα.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα επισκέφθηκε τη Λευκωσία, μελέτησε την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και φιλοτέχνησε το τεράστιο σε μέγεθος έργο, το οποίο καλύπτει και τα τέσσερα κοίλα μέρη της οροφής και εκτείνεται περίπου σε 206 τετραγωνικά μέτρα. Το εντυπωσιακό fesco συνδέει παρελθόν και μέλλον, βάζοντας το νερό, το τόσο ζωτικό αυτό στοιχείο, στο επίκεντρο της έμπνευσης της εικαστικού.

Μέσα σε αυτό το κομψό και χαλαρωτικό περιβάλλον, όπου η τέχνη, το design και η ιστορία βάζουν την δική τους σφραγίδα, ετοιμάζεται να ανθίσει ξανά το πιο δημοφιλές σημείο συνάντησης της Λευκωσίας. Το απαιτητικό local κοινό και οι πολυταξιδεμένοι επισκέπτες πρόκειται να ζήσουν εδώ εκλεπτυσμένες γευστικές εμπειρίες από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, με τη μεσογειακή μαγειρική φιλοσοφία και τις διεθνείς επιρροές να αξιοποιούν τα πιο εκλεκτά τοπικά υλικά σε πιάτα που μιλούν τόσο στο μάτι όσο και στον ουρανίσκο. Κλασσικές αστικές συνταγές συναντούν premium πρώτες ύλες, που αντανακλούν τον τόπο μας αλλά και τις multicultural αναφορές του, ενώ παράλληλα το εκτενές μενού καλύπτει κάθε γευστική απαίτηση.

Η εμπειρία του Orangery μένει πιστή στην παράδοση του χώρου ως το απόλυτο σημείο συνάντησης στην καρδιά της Λευκωσίας, αλλά συνάμα ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις του top luxury hospitality, μιλώντας απευθείας στην καρδιά του πλέον εκλεπτυσμένου και πολυταξιδεμένου κοινού. Από τον κορυφαίας ποιότητας artisanal καφέ το πρωί μέχρι τα κομψά tea rituals το απόγευμα, από τις πλούσιες επιλογές σε light lunch μέχρι τις υπέροχες προτάσεις για δείπνο, και από την ιδιαίτερη cocktail list μέχρι την προσεγμένη λίστα κρασιών, το Orangery επιστρέφει καλύτερο από ποτέ για να επαναπροσδιορίσει την ίδια την έννοια των all-day lifestyle εμπειριών στην πιο σημαντική διεύθυνση της Λευκωσίας.

Σχετικά με το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel

Ιδιοκτησία της MHV Mediterranean Hospitality Venture, πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Κύπρο που εντάσσεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη συλλογή Autograph Collection by Marriott. Ως πεντάστερο city business hotel, τιμά την κληρονομιά και την ιστορία του εμβληματικού του κτηρίου, το οποίο υπήρξε επί δεκαετίες σκηνικό πολιτικών εξελίξεων και σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Διαθέτει 283 δωμάτια και 18 σουίτες, εστιατόρια – συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Sumosan στην Κύπρο -, εσωτερική και εξωτερικές πισίνες, spa, κομμωτήριο, γυμναστήριο, γήπεδα τένις και padel, αίθουσα ballroom, συνεδριακούς χώρους, γκαλερί και πολυτελείς boutiques. Ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο βρίσκονται οι εντυπωσιακοί The Landmark Nicosia Towers, καθώς και ένα καταπράσινο πάρκο έκτασης 10.000 τ.μ.

The Landmark Nicosia

Website: thelandmarknicosia.com

Email: info@thelandmarknicosia.com

Σχετικά με την MHV Mediterranean Hospitality Venture

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία και στην ανάπτυξη κορυφαίων οικιστικών και εμπορικών έργων. Με στόχο τη δημιουργία μοναδικών προορισμών, που συνδυάζουν πολυτέλεια, καινοτομία και βαθύ σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, η MHV επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης και των επιχειρηματικών χώρων, προσφέροντας εμπειρίες αντάξιες των υψηλότερων προδιαγραφών.

MHV Mediterranean Hospitality Venture PLC

Website: mhvgroup.com

E: headoffice@mhvgroup.com

T: +357 2584 2900