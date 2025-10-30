Με την ευκαιρία της 30ής επετείου διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας της Κορέας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια συναυλία κορεατικής μουσικής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025 στην Κύπρο.
- Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025
- 19:30
- Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου
Εορτασμός 30 χρόνων φιλίας και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της Δημοκρατίας της Κορέας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μια μαγευτική βραδιά όπου οι παραδοσιακές μελωδίες συναντούν τη σύγχρονη δημιουργικότητα – μια ζωντανή μουσική παράσταση που επαναπροσδιορίζει την κληρονομιά μέσα από σύγχρονους ήχους.
Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω SoldOut tickets: https://tinyurl.com/yc7nrmb4
ή μπορούν να σαρώσουν τον κωδικό QR
*Ελεύθερη είσοδος — Απαιτείται κράτηση και εισιτήριο για την είσοδο