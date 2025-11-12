Η ERB ASFALISTIKI, η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο και μέλος της Eurobank, του μεγαλύτερου τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου του τόπου, στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης, στήριξε έμπρακτα την προσπάθεια του Συνδέσμου Μικρών Εθελοντών, συμβάλλοντας στην παροχή προσβάσιμων παιχνιδιών για παιδιά με αναπηρίες σε πάρκα επαρχιών της Κύπρου.



Βασικοί πυλώνες της επιχειρηματικής φιλοσοφίας της ERB ASFALISTIKI είναι η στήριξη της κοινωνίας και η ενεργός συμβολή στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. Ενώνοντας δυνάμεις με αρμόδιους φορείς και οργανισμούς, η Εταιρεία υπηρετεί διαχρονικά, με συνέπεια και συνέχεια, την αξία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ERB ASFALISTIKI χρηματοδότησε την αγορά ειδικά σχεδιασμένων παιχνιδιών για παιδιά με αναπηρίες. Στην τελετή παράδοσης των νέων προσβάσιμων παιχνιδιών στο Πάρκο Αρμονία στη Λεμεσό, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2025, παρευρέθηκαν ο Διευθυντής Επαρχιακών Γραφείων της Εταιρείας κ. Ντίνος Ιακώβου και η Προϊσταμένη του Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού κα Δήμητρα Λόρδου. Στην τελετή παράδοσης στο Πάρκο Μικρών Εθελοντών στη Λευκωσία, την 1η Νοεμβρίου 2025, παρευρέθηκε ο Διευθυντής Τραπεζοασφαλίσεων της ERB ASFALISTIKI, κ. Γιώργος Χαραλαμπίδης.

Ο Γενικός Διευθυντής της ERB ASFALISTIKI, κ. Ανδρέας Στυλιανού, δήλωσε:

«Στην ERB ASFALISTIKI θεωρούμε πως η κοινωνική ευθύνη δεν είναι απλώς υποχρέωση, αλλά τρόπος να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο παιχνίδι και στη συμμετοχή, χωρίς εμπόδια ή διακρίσεις. Με αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και δίνει σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες για να αναπτύσσονται και να εκφράζονται ελεύθερα.»

Με τη δράση αυτή, η ERB ASFALISTIKI στέλνει ένα δυνατό μήνυμα: Το παιχνίδι είναι δικαίωμα κάθε παιδιού. Για μια κοινωνία που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους.