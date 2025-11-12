Σύμφωνα με την 4η έρευνα σύγκρισης τιμών του Συνδέσμου Καταναλωτών για το e-kalathi

Πέντε μήνες από την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας, το e-kalathi έχει ήδη καθιερωθεί ως σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών, καθώς τους παρέχει την ευκαιρία να συγκρίνουν πραγματικές τιμές εκατοντάδων προϊόντων των υπεραγορών πριν προχωρήσουν στα απαραίτητα ψώνια. Στο πλαίσιο αυτό, τα δημοσιευμένα αποτελέσματα από το e-kalathi καταδεικνύουν για τέταρτη συνεχόμενη φορά την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ως τη φθηνότερη υπεραγορά στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την 4η έρευνα σύγκρισης κοινών προϊόντων, που πραγματοποιήθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών και ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, η υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ παραμένει η φθηνότερη.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών παρακολουθεί συστηματικά τις τιμές στο e-kalathi, δημοσιοποιώντας κάθε μήνα τα αποτελέσματα των ερευνών του, ενώ τα ευρήματά του βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα της πλατφόρμας. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η διαρκής ανάλυση αποτελεί βασικό εργαλείο προστασίας των καταναλωτών και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του θεσμού.

Τα αποτελέσματα των τεσσάρων ερευνών μέχρι σήμερα αποδεικνύουν ότι η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ για ακόμη μια φορά ανταποκρίνεται έμπρακτα στις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας και του νοικοκυριού, προσφέροντας προϊόντα σε τιμές “τόσο φθηνά, όσο πουθενά”.