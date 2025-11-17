Η Gordian παρουσιάζει εμπορικά οικόπεδα, σε κομβικά σημεία της Λευκωσίας, ιδανικά για εμπορική ανάπτυξη καταστημάτων, γραφείων, ιατρικών ή εκπαιδευτικών κέντρων κ.ά.

Μερικές από τις επιλογές είναι:

Εμπορικό τεμάχιο στα Λατσιά, Λευκωσία, (Αρ. Αναφοράς 9006)

Στη διαρκώς αναπτυσσόμενη περιοχή των Λατσιών, το διαθέσιμο προς πώληση εμπορικό τεμάχιο απολαμβάνει μια πολύ προνομιακή τοποθεσία.

Βρίσκεται στην καρδιά των δυο εμπορικών λεωφόρων Γιάννου Κρανιδιώτη και Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, που περιλαμβάνουν καταστήματα, σούπερ-μάρκετ, εστιατόρια, φαρμακεία, αρτοποιεία και πολλά άλλα, ενώ απέχει μόλις 5 λεπτά οδικώς από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το Mall of Cyprus και άλλα μεγάλα καταστήματα. Παρέχει εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο.

Το τεμάχιο έχει εμβαδόν 1,600 τ.μ. Είναι ιδανικό για εμπορική ανάπτυξη καταστημάτων, γραφείων, ιατρικών κέντρων κ.ά., με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί όλες οι σχετικές άδειες.

Πωλείται στην μειωμένη τιμή του €1.600.000. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Εμπορικό οικόπεδο στον Άγιο Αντώνιο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 9362)

Το ακίνητο είναι ένα εμπορικό οικόπεδο στον Άγιο Αντώνιο στο κέντρο της Λευκωσίας, στην οδό Αλκαίου, που είναι παράδρομος μεταξύ της οδού Στασίνου και Πινδάρου. Βρίσκεται σε προνομιακή θέση αφού περιβάλλεται από γραφεία εταιρειών, κορυφαία εστιατόρια, καφετέριες, κλινική, φαρμακεία και πολλές άλλες υπηρεσίες.



Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 773 τ.μ. Προσφέρει πολλέςδυνατότητες ανάπτυξης, όπως κτήριο μικτής χρήσης που θα περιλαμβάνει καταστήματα, οικιστικά διαμερίσματα ή γραφεία, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή φοιτητικές εστίες. Το ακίνητο μπορεί να επωφεληθεί από αυξημένο συντελεστή δόμησης μέσω των κινήτρων της Ζώνης ΕΖ-κ (Τοπικό σχέδιο Δήμου Λευκωσίας – Νόμος 90/70 περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας).

Πωλείται στη μειωμένη τιμή του €1.450.000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Εμπορικό οικόπεδο στον Άγιο Παύλο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 7560)

Το ακίνητο είναι ένα εμπορικό οικόπεδο στην περιοχή του Αγίου Παύλου στον Άγιο Δομέτιο. Βρίσκεται 100μ από τον κυκλικό κόμβο Αγίου Παύλου και 550μ από το Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας.



Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 1,320 τ.μ. Είναι κατάλληλο για οικιστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων διαμερισμάτων ενός και δύο υπνοδωματίων με πυλωτή.



Το ακίνητο προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λευκωσίας.

Πωλείται στην μειωμένη τιμή των €750.000. Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

Εμπορικό οικόπεδο στην Αγλαντζιά, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 6585)

Τo εμπορικό οικόπεδο βρίσκεται στην πολυσύχναστη Λεωφόρο Λάρνακος, σε κοντινή απόσταση από τη διασταύρωση της με τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς. Οι δυο λεωφόροι θεωρούνται οι κυριότεροι δρόμοι της περιοχής με τεράστια εμπορική δραστηριότητα.

Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 718 τ.μ. Είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη καταστημάτων, γραφείων ή συνδυασμό και των δύο.



Η εξαιρετική του τοποθεσία παρέχει εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης και τον αυτοκινητόδρομο. Το ακίνητο περιβάλλεται από εμπορικά κτήρια, γραφεία, διαμερίσματα και όλες τις ανέσεις.



Το ακίνητο προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης σε οικιστικό κτήριο με πυλωτή, αποτελούμενο από τέσσερις ορόφους. Κάθε όροφος θα έχει συνολική επιφάνεια 251 τ.μ. και 26 τ.μ. κοινόχρηστους χώρους. Το κτήριο μπορεί να περιλαμβάνει διαμερίσματα τόσο του ενός όσο και των δύο υπνοδωματίων. Η οροφή μπορεί να περιλαμβάνει χώρους εξυπηρέτησης και επιπλέον χώρους, πολλαπλής χρήσης. Η αποκλειστική χρήση αυτών των χώρων, συνολικής επιφάνειας περίπου 98 τ.μ., θα παραχωρηθεί στα διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων.

Το οικόπεδο πωλείται στη μειωμένη τιμή των €500.000. Δείτε όλες τις πληροφορίες ΕΔΩ.

Εμπορικό οικόπεδο στον Άγιο Παύλο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 7481)

Το ακίνητο είναι ένα εμπορικό οικόπεδο στην ενορία του Αγίου Παύλου στον Άγιο Δομέτιο. Βρίσκεται 250μ από την Εκκλησία του Αγίου Παύλου και 550μ από τον Ιππόδρομο Λευκωσίας.

Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 716 τ.μ. και είναι ιδανικό για την ανάπτυξη γραφείων ή ενός κτηρίου μικτής χρήσης (καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα).



Το ακίνητο προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λευκωσίας.

Πωλείται στην μειωμένη τιμή των €450.000.Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Εμπορικό οικόπεδο στην Παναγιά, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 6956)

Το ακίνητο είναι ένα εμπορικό οικόπεδο στην περιοχή Παναγιά. Βρίσκεται στην οδό Τζον Κέννεντυ, 635μ από τον κυκλικό κόμβο του ΣΟΠΑΖ.

Έχει εμβαδόν 979 τ.μ. και είναι ιδανικό για την ανάπτυξη γραφείων ή πολυκαταστήματος.

Το οικόπεδο περιβάλλεται τόσο από οικιστικές αλλά και από εμπορικές αναπτύξεις, όπως καταστήματα και υπεραγορές.

Πωλείται στην μειωμένη τιμή των €425.000. Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.